Vins, rillettes, animaux... Toutes les médailles tourangelles du Salon de l'Agriculture

Des récompenses en or, en argent ou en bronze.

Le Salon de l'Agriculture anime la Porte de Versaille jusqu'à dimanche à Paris, en espérant franchir une fois de plus la barre des 700 000 entrées. L'un des événements de la semaine c'est le concours agricole avec ses fameuses médailles d'or, d'argent et de bronze. Décernées aux meilleurs produits dans différentes catégories, elles ont tendance à nettement booster les ventes, même plusieurs années après car les professionnels peuvent les affichier fièrement pendant un moment. Cette année, la moissons tourangelle est conséquente avec un total de 56 prix dont voici la liste :

Bières :

Médaille d'argent pour la bière blonde de haute fermentation de la Brasserie de l'Aurore (Cormery)

Rillettes :

Médailles d'argent pour le charcutier Hardouin avec ses rillettes de Tours IGP. Médaille de bronze pour la Charcuterie Goulay Rue du Rempart à Tours.

Dans la catégorie rillettes pur porc supérieures (sans IGP), médaille d'argent pour Les Salaisons Régionales de Villedomer.

Saint-Maure-de-Touraine AOP :

Gaec Limouzin au Petit-Pressigny (argent), Laiterie de Verneuil à Verneuil-sur-Indre (médaille de bronze),

Lait demi-écrémé UHT :

Médaille d'argent pour la Laiterie de Verneuil

Yaourt de vache brassé à l'abricot et nature :

Médailles de bronze pour Fierbois Tradition à Chédigny

Punch ananas :

Médaille d'or pour l'Arôm'Arrangé de Chargé

Fromage de chèvre cendré :

Médaille d'argent et de bronze pour la SAS Cloche d'Or à Pont-de-Ruan

Concours canin :

Deux médailles pour Isabelle Leal de Gepsy Du Bois des Menhirs avec ses labradors. Elle s'impose dans deux catégories Classe Travail et Champion Mâle.

Vins de Bougueil :

Millésime 2018 : médaille d'or pour EARL Dupuis, le Domaine des Ouches, argent pour Pitault Landry et Fils (x2), bronze pour Domaine Olivier, Domaine des Galeries,

Millésime 2017 : médaille d'or pour Nau Frères, argent pour Bruno Dufeu, Pitault Landry et Fils, bronze pour Bruno Dufeu

Vins de Chinon :

Millésime 2017 rouge : l'or pour Gaec des Bouqueries, Couly Dutheil, Domaine Angelliaume, Earl Grosbois, argent pour Dommaune Angelliaume et Couly Dutheil, bronze pour Domaine Angelliaume, La Semellerie, et Earl Grosbois

Chinon rosé : médaille d'or pour le domaine Angelliaume (2018)

Crémant de Loire blanc :

Médaille d'or pour la cave des producteurs de Montlouis (non millésimé)

IGP du Val de Loir blanc :

Médaille d'or pour le millésime 2018 de Plou et Fils

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 2018 :

Médaille d'or pour Jacques et Vincent Mabileau (+ 1 d'argent), Richard Rethore (x3 plus deux en argent), bronze pour Jérome Delanoue (x2), le Domaine Olivier, et Vincent Grégoire

Touraine Blanc 2018 :

Ke bronze pour Sas Lacheteau

Touraine Amboise rouge 2017 :

L'or pour Plou et Fils et Xavier Frissant

Touraine mousseaux rosé non millésime :

L'argent pour SAS Lacheteau

Vouvray blanc 2017 :

L'or pour Le Petit Coteau, l'argent pour la cave des producteurs de Vouvray

Vouvray mousseux blanc :

L'argent pour le domaine Jean-Marc Toussaint, bronze pour la cave des producteurs de Vouvray.