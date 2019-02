StorieTouraine, 26/02/19 : ça fume aux Rives du Cher, explosion de touristes chinois et japonais dans la région, un prix pour la Forteresse de Chinon...

Et un gros match à venir pour le Tours FC.

L’actualité tourangelle résumée sur une seule page et mise à jour en temps réel, c’est la StorieTouraine et c’est à lire ci-dessous...

Pont Wilson...

La femme de 78 ans retrouvée morte au pied du Pont Wilson de Tours lundi se serait suicidée. Une lettre a été retrouvée à son domicile, dans laquelle elle justifierait son geste. Les résultats de l'autopsie pratiquée ce mardi matin devraient donc confirmer cette hypothèse, ils n'ont pas encore été dévoilés.

Ca fume...

Ce midi, une épaisse fumée noire s’élevait du quartier des Rives du Cher. Incendie ? Oui, mais sans gravité. En fait un feu de palettes sur un chantier. Une quinzaine de pompiers ont été mobilisés pour en venir à bout. Personne n’a été blessé.

Ca s’en va, et ça revient...

Vous vous souvenez peut-être que l’adjoint au maire de Tours Olivier Lebreton avait perdu le portefeuille de la sécurité lors de l’élection de Christophe Bouchet à la tête de la ville fin 2017... La NR nous apprend aujourd’hui qu’il en a de nouveau la charge, en plus de la fonction de porte-parole et d’autres missions. Il va donc pouvoir reprendre la parole sur toutes les questions de tapage nocturne, caméras de surveillance ou - plus lourd - la gestion de la police municipale. Quant à Henri Rousseau - adjoint à la sécurité pendant 15 mois - il est officiellement médiateur de la municipalité.

Elections...

Suite au décès du doyen des maires d’Indre-et-Loire Jean Saoir (95 ans) vendredi 22 février, des élections seront organisées en mai afin de lui trouver un successeur à Pouzay dans le Chinonais.

Numérique...

Dès ce mardi la sous-préfecture de Chinon dispose d'un point numérique, un équipement disponible aux heures d'ouverture du site des services de l'Etat pour y faire ses démarches administratives comme remplir des formulaires en ligne pour des demandes de documents d'identité. Du personnel y sera pour aider les personnes en difficulté.

Tourisme...

En 2018, les hôtels de la région Centre-Val de Loire ont enregistré 6 millions de nuits réservées, +2% par rapport à 2017 qui était déjà une année record. Depuis 2013, la fréquentation des lits de la région a progressé de 9% selon un bilan du Comité Régional du Tourisme dévoilé ce mardi. En moyenne, 56% des chambres des établissements sont occupées, 69% en juin, 40% en décembre sachant que c'est en ville qu'il y a le plus de monde, en particulier à Bourges et Orléans.



De ce bilan on retiendra aussi la prédominance de la clientelle française : plus de 75% des nuitées réservées, équivalent à 2017. La clientèle de loisirs progresse de 7% tandis que les voyageurs d'affaire ont été un peu moins nombreux l'an dernier. Quant aux étrangers, ils sont venus en nombre (+7%), +48% de Japonais et +33% de Chinois. Mais ce sont les Britanniques qui constituent la première clientèle étrangère (+4%) devant les Américains, les Allemands et les Belges.

Récompense...

La Forteresse de Chinon a reçu le prix #AdosMuséo ce lundi, un trophée qui récompense les activités proposées aux adolescents, notamment son escape game. L'Histopad - une tablette tactile pour une visite en réalité augmentée - y sera également disponible sous peu.

Foot...

Quelques jours après son succès 2-0 contre Le Mans, nouveau défi pour le Tours FC : déplacement à Chambly ce mardi soir à 20h en match en retard de la 20ème journée de National... La rencontre avait été reportée à cause de la neige. On notera que l’équipe de l’Oise est actuellement en tête du championnat.