StorieTouraine, 25/02/19 : un corps au pied du Pont Wilson, une première nationale au CHU de Tours, un colon géant à l'Heure Tranquille...

Peu avant 15h ce lundi, des agents de la ville de Tours ont découvert le corps d'une femme au pied d'une pile du Pont Wilson selon une information révélée par la NR. Il a fallu une intervention des pompiers spécialisés dans les opérations en milieu périlleux pour le sortir du lit de la Loire, ce qui a nécessité la coupure de la ligne de tram pendant près d'une heure dans cette partie du centre-ville.

Pour l'instant on ignore la date du décès de cette personne, son identité ou encore les circonstances de sa mort. Une enquête de police est ouverte. Une autopsie sera très probablement ordonnée pour en savoir plus.

Incendie...

Les pompiers signalent un feu de hangar agricole Rue du Général de Gaulle à Luzillé. C'est un bâtiment de 150m² qui s'est embras dans l'après-midi.

Santé...

Le CHU de Tours annonce ce lundi qu'une opération inédite en France a récemment été réalisée en cardiologie, en utilisant une méthode japonaise baptisée Ozaki, du nom du médecin qui l'a mise au point. Et c'est un enfant qui en a bénéficié au cours d'une intervention menée par les Dr Neville et El Arid.

"L'équipe a dans un premier temps introduit une nouvelle technique de Ross, seule technique qui permet au patient jeune une espérance de vie similaire à la population générale. Mais cette solution implique une reprise chirurgicale pour traiter la dégradation de l'homogreffe au cours de la vie. Une technique japonaise s'est dès lors imposée dans la réflexion. Cette nouvelle technique préserve en théorie les bénéfices du Ross sans ses inconvénients.Fruit d'un travail intense sur plus de 30 ans, cette procédure permet aux patients japonais de bénéficier, depuis 8 ans de solutions extrêmement efficaces, sans prothèse. L'équipe a proposé à une famille cette technique innovante, moins agressive qui a été immédiatement acceptée.Il y a plus de 3 mois, le Dr El Arid, après s’être formé auprès du Pr Ozaki, a réalisé la première procédure pédiatrique dite d'Ozaki en France qui consiste en une reconstruction de la valve aortique avec du tissu autologue. L'enfant reprend une vie strictement normale sans médicament et sans implant" explique le CHU.

Prévention...

A l'occasion de Mars Bleu - pour lutter contre le cancer colorectal - une opération de sensibilisation est prévue vendredi et samedi aux Deux-Lions à Tours. Un colon géant (12 m !) sera installé à l'Heure Tranquille. La maladie concerne 43 000 nouvelles personnes chaque année, c'est le troisième cancer le plus fréquent chez l'homme et le deuxième chez la femme. L'idée est de promouvoir le dépistage des lésions via la coloscopie qui peuvent permettre de prendre en charge rapidement les tumeurs. Les spécialistes affirment que, détecté rapidement, le cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10. L'animation est gratuite et ouverte de 9h à 17h.

Foot...

Les jeunes de moins de 19 ans du Tours FC cartonnent une fois de plus en Coupe Gambardella, la Coupe de France de leur catégorie d'âge. Les pensionnaires du centre de formation se sont qualifiés pour les quarts de finale ce week-end aux dépens de Strasbourg. Rappelons que l'an dernier ils avaient disputé la finale de cette compétition contre Troyes au Stade de France mais il n'avaient pas réussi à s'imposer.