Au Parc Expo, le grand succès du 5ème Japan Tours Festival

Cérémonie du thé, Delorean de Retour vers le futur, dragons... Il y en avait vraiment pour tous les goûts ce week-end au 5ème Japan Tours Festival, l'événement s'emparant pour la première fois du Parc Expo pour s'agrandir et accueillir plus de monde, tout en améliorant les conditions de vie sur place car les allées du Vinci étaient devenues trop étroites et étouffantes.

Pendant 3 jours, ce sont donc des fans de cosplay (reportage photo complet ici), de jeux vidéo, de mangas ou tout simplement de culture japonaise qui ont déambulé entre les stands, profitant des conférences, des spectacles ou des tournois. On a pu voir de la K-Pop avec un groupe tourangeau, acheter des accessoires pour costumes, découvrir l'art du dessin, goûter des mochis - une pâtisserie traditionnelle japonaise, fabriquée à Saint-Martin-le-Beau -, rencontrer les équipes de webséries... Bref un condensé de propositions variées, souvent originales, parfois délirantes...

