Les plus beaux costumes cosplay du Japan Tours Festival 2019

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

C'est le plus grand rassemblement de cosplayers et de cosplayeuses de la région Centre-Val de Loire : ce week-end les costumes étaient très nombreux dans les allées de la 5ème édition du Japan Tours Festival, qui se déroulait pour la première fois au Parc Expo afin d'accueillir encore plus de monde que lors de ses précédentes éditions.

Les fans de cosplay ont été particulièrement choyés cette année : toutes celles et tous ceux qui avaient choisi de participer au concours offrant une qualification pour la Coupe de France au lauréat pouvaient entrer gratuitement sur le site. Sur place, toutes et tous pouvaient se rencontrer, participer à des ateliers, des conférences ou encore glaner des conseils pour faire les plus beaux costumes de leurs héros préférés, des personnages de jeux vidéo mais aussi des héros et des héroïnes de dessins animés et mangas.

Ce week-end, nos photographes sont allés à leur rencontre. Découvrez le reportage de Morgan Morvan, Pascal Montagne et James Techer :