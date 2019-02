Une défaite lourde de conséquences pour les Remparts de Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Samedi soir, les Remparts de Tours pouvaient assurer leur qualification en play-off du championnat de D1 de hockey en battant Dunkerque. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça puisqu'ils sont complètement passés à côté de leur soirée...

Les choses se sont compliquées dès la 10ème minute sur la glace de la patinoire de Tours, les Remparts prenant un 1er but puis un second 6 minutes plus tard. Incapables de réduire le score, les hockeyeurs tourangeaux ont même été distancés une bonne fois pour toutes en fin de match en encaissant un 3ème but de la part ds Nordistes.

Cette lourde défaite 3-0 handicape nettement Tours qui va forcément devoir s'imposer à Mont-Blanc pour réintégrer le top 8 du championnat et se qualifier pour la 2ème partie de la saison...

Les photos de Tours-Dunkerque par Philippe Maitre :