The Voice : les 4 coachs se retournent pour Clem, un Tourangeau de 21 ans

Avec une reprise de "Berlin" par RY X.

Vous connaissez sans doute cette chanson, sortie en 2013...

Vous allez adorer la reprise du Tourangeau Clem Chouteau, par ailleurs membre du groupe The Lunatiks... Le jeune homme qui n'a que 21 ans était sur le plateau des auditions à l'aveugle de The Voice samedi soir sur Tf1. Au bout de quelques phrases, 3 des 4 coachs de l'émission s'étaient déjà retournés pour le voir interpréter ce tube au piano et tenter de l'emmener dans leur équipe. Le 4ème - Julien Clerc - n'a pas tardé à faire pareil au moment du refrain. "C'est beau" lâchait Jenifer pendant la prestation du jeune homme...

Visiblement touché ("c'est un très beau cadeau d'anniversaire que vous me faites"), Clem a ensuite écouté les commentaires des artistes qui participent à la 8ème saison de l'émission : "c'est toi qui vient de nous faire un cadeau" ou encore des compliments sur sa capacité à chanter "en voix de tête" par Julien Clerc. Mieux, Clem a ensuite poursuivi le show avec une compo au piano réclamée par Soprano et lors de laquelle les coachs et le public ont repris le refrain.

"T'as tous les ingrédients qu'il faut" selon Jenifer. "Avec ton gimmick, l'émotion que tu donnes, tu vas retourner des stades" dixit Soprano. Et pour Mika : "je suis ravi d'avoir l'opportunité de te parler. Tu as une voix qui glisse, tu représentes une opportunité énorme pour tous les 4. Il y a quelqu'un qui peut faire tous ces titres que j'ai toujours voulu faire, c'est rare." Et c'est finalement Mika que le jeune Clem a choisi pour poursuivre l'aventure après 5 ans de travail pour atteindre cet objectif. On le suivra donc dans les prochaines émissions d'ici quelques semaines...

Découvrez ci-dessous un titre original du groupe de Clem, The Lunatiks, publié il y a tout juste 3 semaines aux côtés de ses partenaires : Aymeric, Gauthier et Lau :