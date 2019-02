A Tours, mobilisation moyenne pour le 15ème acte des Gilets Jaunes

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Le mot d'ordre était de bloquer toute circulation Place Jean Jaurès : pour leur Acte XV les Gilets Jaunes tourangeaux s'y sont employés à partir de 14h samedi 23 février. Le trafic du tram et des voitures a bel et bien été interrompu pendant une partie de l'après-midi.

Par la suite, les manifestants demandant la démission du président, plus de pouvoir d'achat et plus de démocratie ont marché dans le centre-ville au hasard des rues comme chaque samedi, sous la surveillance des policiers toujours mobilisés en cas de débordement.

Peu d'incidents à signaler (1 blessé selon notre photographe et une tentative de forcer l'entrée des Galeries Lafayette) mais aussi une foule pas très fournie par rapport au début du mouvement mais plutôt stable comparé aux dernières semaines : entre 300 et 500 personnes selon les sources. On notera que des Gilets Jaunes du département étaient partis au rassemblement régional du Château de Chambord où 1 200 personnes ont participé à un pique-nique revendicatif sur les pelouses, face au monument où le président avait fêté ses 40 ans peu après son élection à l'Elysée.

Les photos de l'Acte XV par Laurent Depeigne :