La victoire importante que le Tours FC attendait

C’était vendredi soir, contre Le Mans.

Jusqu’ici, le Tours FC avait gagné 3 fois en 21 matchs de championnat de National, et 3 fois 1-0. La plus mauvaise attaque du groupe s’est réveillée vendredi soir, et pas contre n’importe qui : Le Mans. Nos voisins Manceaux n’avaient perdu que deux fois depuis le début de la saison, leur assurant une place confortable dans le trio de tête amené à remonter en Ligue 2 la saison prochaine. Bref, la hiérarchie n’a pas été respectée.

Pour cette 23ème journée, Tours s’impose 2-0 contre les Sarthois, deux buts marqués en seconde période (Yann Mabella et Béni Nikololo), deux réalisations propres à la 56ème minute et à la 77ème minute venant récompenser la domination des hommes de Michel Estevan sur le terrain.

Avec ce succès, le TFC n’est pas vraiment tiré d’affaire mais il évite surtout d’aggraver son cas… Au classement, le voici désormais 14ème et 1er non relégable, à égalité de points avec le 15ème. Ce qui est surtout important, c’est que le club a trouvé une certaine capacité à mener le jeu et à aller jusqu’au bout de ses actions, au point de gagner. Un point important avant d’aller défier Chambly mardi soir en match en retard, d’autant que l’équipe de l’Oise est en tête du championnat. S’en suivra ensuite un match contre Pau vendredi.

Photos : Pascal Montagne :