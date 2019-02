StorieTouraine, 22/02/19 : décès du doyen des maires tourangeaux, déjà du monde au Japan Tours Festival, Tours espère le Tour de France en 2021…

Pendant ce temps, la pollution reste d’actualité.

La StorieTouraine c’est un résumé de l’actualité tourangelle du jour susceptible d’être actualisé à tout moment… Voici les nouvelles du jour :

Disparition…

Il était le plus vieux maire d’Indre-et-Loire, et le deuxième plus âgé de France… Le 1er magistrat de Pouzay Jean Savoie est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 2h du matin. C’est sa famille qui en a fait l’annonce. En 2014, cet ancien conseiller départemental qui avait également été président du Tours Football Club dans les années 60 avait été réélu avec 90% des voix dans son petit village de 900 habitants. Il en dirigeait les affaires depuis 1965 ! Plusieurs élus lui ont rendu hommage dont les conseillers départementaux qui ont respecté une minute de silence en sa mémoire à l’ouverture de leur session ce vendredi matin.

Pollution…

L’association Lig’Air confirme que la qualité de l’air est médiocre pour la fin de semaine en Touraine… Indice 6/10 ce vendredi, 7 samedi, et 7 dimanche pour le Nord du département, 6 à l’Ouest et au Sud. Evitez les efforts physique si vous avez des difficultés respiratoires et réduisez votre vitesse au volant.

Festival…

Le Japan Tours Festival nouvelle version a ouvert ses portes ce vendredi au Parc Expo de Tours. Plus grand qu’avant lorsqu’il était au Vinci, il propose un grand nombre d’animations jusqu’à dimanche et les cosplayeurs sont déjà au rendez-vous comme le prouvent ces photos de James Techer :

Cyclisme…

Le Tour de France s’était installé à Tours en 2013 pour une arrivée et un départ… Depuis plus rien mais la question se pose souvent d’un retour de l’épreuve reine du cyclisme dans la ville. Lors d’un Facebook Live jeudi, le maire de Tours Christophe Bouchet a laissé entendre que ce serait envisageable pour l’année 2021, et que des discussions étaient en cours avec ASO qui organise l’événement… mais aussi la course Paris-Tours chaque année en octobre.

Agenda sportif…

Ce vendredi soir, le Tours FC reçoit Le Mans pour le championnat de National. Une rencontre qui débutera à 20h et qui aura des allures de derby. Le TFC doit gagner car il est relégable mais les Manceaux sont en tête de classement et n’ont perdu que deux fois cette saison. Donc pas simple. Au match aller il y avait eu 0-0 entre les deux équipes.

En volley, Tours se déplace à Nice ce vendredi soir à 20h. Un duel intéressant puisque les deux équipes n’ont pas encore perdu en Ligue A cette année.

Et puis ce samedi vous pourrez aller voir les Remparts de Tours affronter Dunkerque en D1 dès 20h30 à la Patinoire de Tours.