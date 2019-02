StorieTouraine, 20/02/19 : le CHU de Tours séduit peu de jeunes médecins, la grippe toujours forte dans la région, le parcours de la Roue Tourangelle dévoilé

Et on connait la liste des Bleues qui affronteront l’Uruguay à Tours.

La StorieTouraine vous résume les infos de la journée sur une seule page avec des mises à jour dès que nécessaire. Vous n’avez plus qu’à lire…

CHU de Tours…

Bien classé pour ses performances, l’hôpital de Tours est moins bon quand il s’agit d’attirer de jeunes médecins. Le magazine What’s up Doc ? le place au 17ème rang sur 28 grands hôpitaux français pour ses facultés à séduire les internes. Et c’est deux places de moins que la dernière étude du genre.

Grippe…

Selon les médecins du réseau Sentinelles qui publient un rapport épidémiologique chaque semaine, le nombre de cas de grippe a un peu diminué la semaine dernière en France mais le virus reste très actif en Centre-Val de Loire, surtout dans le Sud de la région, incluant notamment le Lochois.

Grand Débat…

Ce mercredi c’est le dernier jour pour remplir les cahiers de doléances du Grand Débat dans les mairies d’Indre-et-Loire, afin que les fonctionnaires aient le temps d’en faire la synthèse. Néanmoins, il est toujours possible de vous exprimer sur le site de l’opération granddebat.fr ou dans les réunions publiques organisées en Indre-et-Loire. Il y en aura par exemple trois en simultané lundi 25 février à Tours.

Foot…

La France affrontera l’Uruguay en match amical le 4 mars à 21h à la Vallée du Cher (les places sont en vente via la Fédération Française de Football) et on connait la liste des joueuses attendue en Indre-et-Loire car l’entraîneuse des Bleues l’a dévoilée. La voici :

Gardiennes : Sarah BOUHADDI (Olympique Lyonnais), Solène DURAND (EA Guingamp), Pauline PEYRAUD-MAGNIN (Arsenal FC)

Défenseures : Hawa CISSOKO (ASJ Soyaux), Julie DEBEVER (EA Guingamp), Sakina KARCHAOUI (Montpellier HSC), Amel MAJRI (Olympique Lyonnais), Griedge MBOCK BATHY (Olympique Lyonnais), Wendie RENARD (Olympique Lyonnais), Marion TORRENT (Montpellier HSC), Aïssatou TOUNKARA (Atlético de Madrid)

Milieux : Charlotte BILBAULT (Paris FC), Elise BUSSAGLIA (Dijon FCO), Maéva CLEMARON (FC Fleury 91), Grace GEYORO (Paris Saint-Germain), Amandine HENRY (Olympique Lyonnais), Gaëtane THINEY (Paris FC)

Attaquantes : Viviane ASSEYI (FC Girondins de Bordeaux), Delphine CASCARINO (Olympique Lyonnais), Kadidiatou DIANI (Paris Saint-Germain), Valérie GAUVIN (Montpellier HSC), Marie-Antoinette KATOTO (Paris Saint-Germain), Ouleymata SARR (Lille LOSC)

Cyclisme…

La Roue Tourangelle est la course cycliste la plus connue d’Indre-et-Loire et cette année elle se déroulera le dimanche 7 avril. Son parcours a été dévoilé, et il prévoit un tracé de 186km entre Chinon et le Boulevard Jean Royer de Tours, son site d’arrivée historique. Plusieurs difficultés attendront les coureurs du peloton : des côtes, bien sûr, mais aussi et surtout un secteur pavé de la Loire à Vélo du côté de Villandry, qui pourrait entraîner quelques écarts à quelques kilomètres de la fin de l’épreuve… De quoi ajouter du suspense. Il reste un mois et demi aux cyclistes pour se préparer à l’événement.

Handball…

Quelques jours après leur frustrante défaite contre Dijon, c’est un gros morceau qui se présente pour les handballeuses de Chambray-lès-Tours… Elles reçoivent Brest ce mercredi soir à 20h30, pour les 8èmes de finale de la Coupe de France. Un match qui s’annonce compliqué face aux tenantes du titre.