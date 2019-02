Patinage artistique : 3 Tourangelles en finale du championnat de France

A l'approche de la fin de la saison.

Le CMPTours disputait son dernier tournoi de France individuel de sa saison en catégorie National 2 ce week-end à Garges-les-Gonesses. C'était l'occasion pour les 4 patineuses engagées de conforter une qualification en critérium ou d'essayer d'accéder à une finale de championnat de France.



En catégorie "junior", Daphné JEANNEAU a obtenu une 4ème place "très satisfaisante du fait qu'elle patinait sur un tout nouveau programme" explique le club.



En catégorie "novice", Sarah CHAUMIN "a confirmé sa progression actuelle" en prenant la 2ème place de la catégorie. Oana GRIMONPREZ et Marie-ly DEZAEL obtiennent respectivement la 4ème et la 7ème place sur les 17 patineuses engagées.



Cette saison, le CMPT évoque "un résultat global plus que satisfaisant" avec 3 patineuses qualifées pour la finale du Championnat de France et 8 autres garçons et filles qui disputeront la finale du critérium national.



"Le Club de patinage artistique de Tours, c'est 42 finales disputées depuis 2011, un titre de champion de France minimes en 2010, le premier critérium national junior remporté en 2015 et le titre de Champion de France 2018 par équipe en National 3" résume son président. Le club prépare par ailleurs le passage d'un nouveau cap et "innovera" la saison prochaine. Il est déjà à la recherche de partenaires.