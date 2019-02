StorieTouraine, 19/02/19 : de faux agents des impôts au téléphone, le Rassemblement National 37 fâché, Tours-Nantes salle Grenon dès 20h…

On reparle aussi du décès d’Ali Unlu aux Atlantes.

Un résumé rapide de l’actualité tourangelle mis à jour dès que nécessaire ? C’est la StorieTouraine, et vous n’avez plus qu’à scroller pour la consulter…

Attention…

Les Finances Publiques d’Indre-et-Loire signalent la recrudescence d’appels de personnes qui se font passer pour des agents des impôts… alors que c’est faux. Leur argument : la création d’une nouvelle taxe, qu’il faut payer sauf si possibilité d’exonération. Et pour savoir si celle-ci est possible il faut un rendez-vous à domicile… Un rendez-vous à haut risque, qui peut déboucher sur un vol par exemple. Au cas où quelqu’un sonne chez vous vous pouvez exiger une carte professionnelle.

Vol…

Ce lundi 18 février, un homme a été surpris en plein cambriolage dans une maison de Joué-lès-Tours. L’occupant des lieux est rentré et l’a vu en train de fouiller avec sa lampe de poche. L’homme s’est enfui mais il a été rattrapé avec un autre individu. Ces suspects âgés de 25 et 31 ans ont été retrouvés avec des objets tout juste volés dans l’habitation en question et dans un cabanon de jardin du quartier situé dans le nord de la commune, pas loin de la Gloriette.

Justice…

Ce mardi la NR indique que l’un des hommes impliqués dans la mort d’Ali Unlu sur le parking des Atlantes de St-Pierre-des-Corps a vu sa demande de remise en liberté refusée par la justice tourangelle. Incarcéré dans l’attente de son procès, il est accusé d’avoir violemment frappé ce chauffeur de bus sous les yeux de sa famille en septembre dernier, alors qu’ils étaient en conflit pour se garer sur la même place de parking devant le centre commercial. La justice a notamment estimé que sa remise en liberté faisait courir le risque de ne pas le voir se présenter à son procès, vu qu’il s’était déjà enfui après le drame.

Politique…

Ce mardi soir, le PS37, LREM37, La France Insoumise, Les Républicains tourangeaux ou EELV37 appellent à se rassembler à 19h Place Anatole France contre l’antisémitisme. Le Rassemblement National n’y sera pas. « Pas invité », dit-il, et du coup revanchard : « Le rassemblement National 37 exprime tout son rejet de l'antisémitisme, et assure de sa solidarité nos compatriotes de confession juive. La concorde nationale (…) est une nouvelle fois bafouée par ceux-là même qui portent la responsabilité de la dégradation du pays qui favorise l'essor de l'antisémitisme en France. Les mêmes qui manifestent aujourd'hui contre les conséquences de leur "laisser faire" se refusent toujours à dénoncer que les Fofana, Merah, Traoré, Coulibally et Nemmouche sont tous issus de l'idéologie islamiste. Le Rassemblement National 37 n'ira pas se mélanger à ceux qui soutiennent, dans certaines villes, certains quartiers, des associations qui portent le fondamentalisme islamique terreau de l'antisémitisme en France. »

Volley…

19ème journée de Ligue A pour le TVB ce mardi soir, avec la réception de Nantes-Rezé Salle Grenon dès 20h. Le club est toujours leader du championnat, et il a battu Narbonne 3-1 ce week-end.