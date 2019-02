Le Collectif Cycliste 37 veille sur les aménagements de l'avenue Grammont

Le CC37 lance notamment un grand questionnaire

En décembre dernier, la présentation du projet de réaménagement de l'avenue grammont par la ville de Tours avait fait tousser les cyclistes tourangeaux, à commencer par le CC 37 (Collectif Cycliste 37). L'association des usagers du vélo dénonçait alors "un projet esthétique sans vision d'avenir" et regrettait notamment le manque d'aménagement pour les deux roues. Si depuis, la ville a revu sa copie suite à plusieurs réunions, et a intégré une voie cyclable de chaque côté d'une largeur d'1.80 mètres, le CC 37 reste vigilant. Pour le Collectif Cycliste 37, l'enjeu est important, "l’avenue de Grammont ayant été identifiée comme un axe particulièrement insatisfaisant lors du dernier baromètre des villes cyclables." expliquent ses membres qui aimeraient encore plus d'ambition. "La voie d'1,80m de large ne suffit pas à l'heure où les vélos-cargos se développent" explique ainsi Bérangère, une bénévole de l'association.

Comme à son habitude, l'association ne se contente pas d'une opposition de principe mais s'active également pour être force de proposition. Cela passe notamment par un diagnostic de terrain. Pour le réaliser, le CC 37 réalise en ce moment un questionnaire à destination de la population pour connaître son avis sur l'avenue Grammont telle qu'elle est aujourd'hui, mais aussi sur les attentes demain.

Un questionnaire que l'on retrouve en ligne. Les bénévoles de l'association sont également présents cette semaine avenue Grammont pour échanger avec les Tourangeaux. Ils seront présents ce mardi entre 14h30 et 16h et mercredi 20 février de 17h à 18h30. Le point de rendez-vous est à l'angle de l'avenue de Grammont et de la place Michelet.

MG