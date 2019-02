A Tours, une course solidaire pour aider des enfants d'Ethiopie

Top départ dimanche 24 février.

Elles s'appellent Agathe, Léa, Cassandra, Marie et Manon, elles ont toutes 19 ans (sauf Marie qui a 20 ans) et elles sont en 2ème année de Techniques de Commercialisation à l'IUT de Tours. A n'en pas douter, ces 5 jeunes femmes sont bien contentes de savoir que la journée du dimanche 24 février s'annonce douce et ensoleillée à Tours, ce sera plus agréable pour leur projet.

Dans le cadre de leurs études, les élèves organisent une course solidaire au profit de l'association Soleil d'Ethiopie. Son nom ? Run To(urs) School (alerte jeu de mot nécessitant un minimum de maîtrise de l'anglais !).

L'idée : courir 4,7km ou 9,7km pour les plus motivé.e.s, entre le Lac de la Bergeonnerie et l'Île Balzac, le tout à la fraîche le matin. Pas de chrono, "venez en dilettante" annoncent les organisatrices qui espèrent surtout récolter des fonds pour construire et financer une école pour les enfants de la rue à Jimma, une ville éthiopienne de 200 000 habitants à 300km de la capitale Addis-Abeba. "L’école qui comptait 30 élèves au départ en compte 400 aujourd’hui, grâce aux dons et au dynamisme de l’association" explique encore le groupe de l'IUT qui veut soutenir les familles qui n’ont pas les ressources pour payer la scolarité des enfants.

Le droit d'inscription pour les adultes est fixé à 10€, l'équivalent d'un mois de scolarité pour un enfant à Jimma. Les enfants peuvent également participer à partir de 6 ans sur un parcours de 700m près du lac. L'événement est parrainé par le champion de France 2015 de semi-marathon tourangeau, Yosi Goasdoué, d’origine éthiopienne (un pays d'où viennent de nombreux champions). Un échauffement musical et tonique réalisé par Laurence Le Goff, animatrice cardio, est également prévu avant le départ de chaque course. Et il y aura des massages après l'arrivée pour éviter les crampes ainsi que de quoi se ravitailler.

PS : marcher est autorisé, l'essentiel c'est de participer dixit les organisatrices.

Les dossards seront distribués dès 8h30, échauffement prévu à 9h45, départ de la course des enfants à 10h, 10h20 pour le 4,7km des adultes, 11h pour le 9,7km.

Pour plus d'infos, vous inscrire ou faire un don sans courir ça se passe sur ce site.