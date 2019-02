StorieTouraine, 18/02/19 : Deux motards beaucoup trop rapides entre Tours et Chinon, grève à La Poste à Amboise, les Gilets Jaunes préparent déjà l’Acte XV…

On parle aussi d’un couple tourangeau candidat d’une émission de TF1.

Pour tout savoir de l’actu tourangelle du jour en un seul coup d’œil, pratique : lisez la StorieTouraine, actualisée dès que nécessaire.

Trop vite…

Après le jeune de 28 ans contrôlé à 242 au lieu de 130 samedi sur l’A10, d’autres chauffards ont été surpris par les gendarmes ce dimanche… Cette fois, sur la D751 (axe Tours-Chinon), une route limitée à 80. Les motards ont été flashés à 216km/h et 192 km/h… Leurs permis de conduire ont été suspendus et leurs moto confisqués. 15 auyres personnes ont été verbalisées lors de cette opération.

Grève…

Comme nous l’évoquions la semaine dernière, la CGT appelait les postiers amboisiens à débuter une grève illimitée ce lundi, et ce afin de protester contre la réorganisation du tri et de la distribution des lettres et des colis. Le syndicat craint des retards de remise aux clients, comme ce fut le cas dans d’autres villes car désormais ce ne sont plus les facteurs de terrain qui trieront le courrier.

Acte XV…

Même si la mobilisation s’est effritée comme on vous l’explique ce lundi sur 37 degrés, les Gilets Jaunes se mobilisent non stop, le rendez-vous pour l’Acte XV est donc déjà programmé : ce samedi 23 février dès 14h Place Jean Jaurès selon une affiche partagée sur les réseaux sociaux.

Drones…

Les gendarmes d’Indre-et-Loire révèlent avoir intercepté et définitivement confisqué un drone (à 600€) qui survolait le Château d’Amboise. Sans autorisation, c’est interdit. Pour en savoir plus, découvrez notre article publié l’an dernier sur 37 degrés. Il explique très bien la réglementation en vigueur.

Politique…

Jeudi, le conseil municipal de Joué se réunit à 18h30. Il y sera notamment question de scolarité, avec le votre de subventions pour soutenir des projets dans les écoles et le vote d’un vœu sur la carte scolaire. Les élus jocondiens débattront également du rapport sur les orientations budgétaires.

Télé…

L’émission Bienvenue chez nous de TF1 met en compétition des propriétaires de gîtes ou de chambres d’hôtes… A chaque fois, ils sont 4 à s’affronter en allant respectivement chez les uns et chez les autres. Cette semaine, Nina et Jean-François de Chambon participent à l’émission, et leur maison sera à découvrir mercredi. Le couple de 39 et 56 ans est à la tête du Moulin d’Amour, avec piscine et petite plage. A voir dès 18h15.

Japon…

On vous en parle ce lundi sur Info Tours, le Japan Tours Festival débute vendredi au Parc Expo. Mais il y a aussi ujn before jeudi soir : un spectacle gratuit à 18h à l’Hôtel de Ville de Tours. Le titre : Balade en kimono.