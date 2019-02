Ce qu’il ne faut pas manquer à la 5ème édition du Japan Tours Festival

L’événement geek et manga migre vers le Parc Expo cette année.

Le Vinci et ses couloirs étouffants devenaient trop petits pour lui… Avec 17 000 entrées en 2018, le Japan Tours Festival affichait pratiquement complet, et les témoignages furent nombreux pour évoquer l’inconfort du Palais des Congrès. Pour 2019, ça change ! Désormais, c’est le Parc Expo de Rochepinard qui accueille le plus grand festival geek et manga d’Indre-et-Loire, pour 3 jours axés sur les différentes cultures japonaises… mais pas que. On a épluché le programme, et voici ce qui nous a tapé dans l’œil :

1 – Les webséries

Accros de YouTube, direction le village dédié aux webséries pour rencontrer leurs équipes ou découvrir de nouveaux programmes à mater sous la couette, smartphone en main. Un exemple qui nous a amusé ce week-end : Olympe Project, où l’on découvre la vie des dieux grecs au XXIème siècle. Dans le 1er épisode qui a deux ans et demi, Poséidon en costard cravate et Era en mode hippie partent à la recherche de Zeus… avec un brin d’humour du genre « ça fait 500 ans qu’on s’est pas vus » :

A voir également : XP Canapé, Ephemera, Noob, Le Vrac… Au total une douzaine de titres représentés !

2 – Invasion de naines et de nains

Pas au sens petite taille du terme. En fait c’est l’association Le Clan du Poing d’Acier qui débarque pour la première fois au Japan Tours Festival au sein d’un village pour un jeu de rôle médiéval en costume et avec catapulte authentique.

3 - Cosplay

Le Japan Tours Festival sans cosplay, c’est un peu comme un repas japonais sans baguette : de la triche. Il y a quelques jours on vous parlait de la nouvelle association tourangelle Cos’Castle, qui rassemble les passionné(e)s de cosplay d’Indre-et-Loire. Elle prendra place au sein d’un grand village cosplay avec de nombreuses animations genre masterclass et conférences. Le concours est lui annoncé comme « totalement revu ». Entrée gratuite pour l’ensemble des participant(e)s.

4 – Un concert de génériques TV

Dimanche 24 février à 17h la tournée Génériques TV Party fera étape au Parc Expo pour réinterpréter les musiques des séries que vous connaissez forcément… Bien sûr, vous aurez le droit de chanter. Au programme : Le Tour du monde en 80 jours, Bioman, Nicky Larson, Tortues Ninja, Denver le dernier dinosaure (la version originale, hein, pas le reboot un peu moisi).

Au fait, une conférence sur les coulisses des génériques TV est prévue le dimanche à 13h30.

5 – « Winter is coming… »

Game of Thrones sera au Japan Tours Festival ! En attendant l’ultime saison de la série cette année, le prof tourangeau Cédric Delaunay (lycée Descartes) viendra présenter son livre qui parle des références historiques de la série. On l’avait rencontré pour en parler en détails il y a quelques mois… L’auteur sera au Parc Expo pour la première journée du festival le vendredi 22.

6 – KPOP

Que celui ou celle qui assimile KPOP à Gangnam Style retourne tout de suite dans sa chambre. A Tours, la KPOP a son collectif : Young Nation Studio, 20 danseuses et danseurs invités au Japan Tours Festival pour faire découvrir leur univers vendredi dès 15h, samedi à 11h30 et dimanche à partir de 15h. Ils seront juste à côté de la scène principale.

7 – Des samuraïs

Vous voulez voir de vrais samuraïs en action ? Ce sera possible le week-end prochain avec des professionnels du genre en démonstration au Parc Expo de Tours…

8 – Comics

Parmi les nouveautés 2019 du Japan Tours Festival, une allée dédiée aux comics avec des auteur(e)s en dédicace comme Natasha Muller, Bastien Poirier, Evangelista Cordeiro, Guillaume Bourguet…

9 – Des tournois

Vous gérez sur PES2019 avec votre PS4 ? Les 23 et 24 un tournoi rassemblera 64 footballeurs virtuels avec 500€ pour le vainqueur. Ouvert à partir de 12 ans. Inscriptions ici (25€) https://www.weezevent.com/japan-tours-festival-2019. Dans un autre style, il y a aussi une compet’ sur Dragon Ball Fighter Z. Même format de tournoi et même lien d’inscription que pour le jeu de ballon.

Le programme complet du Japan Tours Festival sur le site de l’événement.