Acte XIV : près de 500 Gilets Jaunes à Tours

Une manifestation en plusieurs temps.

Toujours chercher à renouveler leurs actions... Ce samedi 16 février, les Gilets Jaunes d'Indre-et-Loire ont d'abord organisé un rassemblement devant la caserne de pompiers de Tours Centre Boulevard Wagner pour remercier les secouristes des différentes interventions menées pendant leurs rassemblements depuis le 17 novembre, de nombreux blessés ayant dû être pris en charge en ambulance, notamment suite aux ripostes des forces de l'ordre.

Après ça, comme chaque semaine, les militants qui demandent des mesures pour le pouvoir d'achat, la démission du président ou plus de démocratie se sont rassemblés en centre-ville pour défiler. Entre 4 et 500 personnes étaient présentes au plus fort de l'après-midi selon nos journalistes sur place, ce qui est deux fois moins important que lors de l'Acte XIII le 9 février.

Vers 16h, le groupe s'est divisé en deux : une partie - plutôt agitée - a souhaité rester en ville (des palettes ont été incendiées Avenue de Grammont) tandis que le noyau dur du mouvement, présent dans les AG et sur les ronds-points depuis trois mois, a appelé à rejoindre l'A85 et le péage de Veigné pour y organiser une action en fin d'après-midi. Un covoiturage a été organisé depuis la zone du Grand Sud à Chambray-lès-Tours. L'action était toujours en cours vers 18h.

