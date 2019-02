TOURS : Un rassemblement contre l'antisémitisme mardi soir

A l'appel de plusieurs partis politiques.

Des portraits de Simone Veil recouverts de croix gammées sur des boîtes aux lettres à Paris...

L'arbre en hommage au jeune Ilan Halimi scié en région parisienne à deux jours de l'anniversaire de l'agression de ce jeune juif par le Gang des Barbres...

Plus près de nous, des dizaines de croix gammées découvertes mercredi soir sur un chantier à Blois...

Une série d'actes antisémites ont fait la Une de l'actualité ces derniers jours, le ministre de l'intérieur indiquant qu'ils avaient augmenté de 74% en France en 2018. Pour dénoncer ces faits, une journée de mobilisation est prévue ce mardi 19 février, avec un rassemblement national à Paris à l'appel de partis politiques de tous bords (PS, LR, Les Centristes, EELV...).

A Tours, un rassemblement est également annoncé pour ce mardi soir, à partir de 19h, sur la Place Anatole France. Pour l'instant seuls le PS, les Radicaux de Gauche et la Gauche Républicaine et socialiste indiquent leur participation. Il s'agira d'une manifestation silencieuse "pour refuser la montée de l'antisémitisme." "Nous sommes tous concernés. L’antisémitisme n’est pas l’affaire des Juifs. Il est l’affaire de la Nation toute entière.Nous portons dans le débat public des orientations différentes, mais nous avons en commun la République. Et jamais nous n’accepterons la banalisation de la haine" peut-on lire dans l'appel national.