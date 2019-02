Trouver 1 500 bénévoles en 3 semaines : la mission des Restos du Coeur d'Indre-et-Loire

Et ce n'est pas gagné.

Si vous faites vos courses dans un supermarché le week-end des 8-9-10 mars vous aurez de grandes chances de croiser les brigades des Restos du Coeur. Que vous nous lisiez en Indre-et-Loire ou depuis un autre département (on ne sait jamais).

Chaque année, l'association caritative dont la principale activité est la distribution de repas organise une grande collecte dans les magasins... A l'approche de la fin de sa campagne d'hiver, cela lui permet de reconstituer ses stocks en conserves, pâtes, riz, produits pour bébé ou gâteaux afin de continuer à venir en aide aux plus démunis quelle que soit la saison.

Cette opération gigantesque nécessite une grosse organisation : les Restos du Coeur espèrent se mobiliser dans 130 grandes et moyennes surfaces de Touraine... Pour ça il leur faut pas moins de 1 500 bénévoles. Beaucoup plus que les forces vives de l'associations. Et peut-être même plus que les bras qu'ils réussiront à trouver d'ici là.

Alors afin de s'installer dans un maximum de communes et de zones commerciales, les Restos du 37 et d'ailleurs lancent un appel aux bonnes volontés, même pour des personnes qui n'auraient que quelques heures de disponibles dans le week-end (le vendredi, le samedi ou le dimanche). Une demi-journée peut suffire. L'idée étant d'accueillir les clientes et les clients à l'entrée pour les prévenir que l'opération est en cours et les informer des produits qu'ils peuvent donner. Dans un deuxième temps il s'agit de récupérer les denrées à la sortie des caisses puis de les trier avant qu'elles soient envoyées vers le site de stockage du marché de gros à Tours.

En 2018, 127 tonnes avaient été récupérées en un week-end. Le nombre de bénéficiaires des Restos étant en hausse, il faut un maximum de monde pour espérer une augmentation de cette quantité en 2019. Si ça vous intéresse vous pouvez cliquer ici, vous serez ensuite mis en contact avec les équipes qui préparent une collecte proche de chez vous.