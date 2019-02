Réalité virtuelle, graff, jeu vidéo… Une Nuit de l’Orientation plutôt fun à Tours

3 000 personnes pourraient y participer.

En sortant du collège / du lycée / de la fac / du taf, direction l’Hôtel de Ville de Tours… C’est en tout cas le chemin que la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Indre-et-Loire espère faire prendre aux jeunes et à leurs parents jeudi 28 février, entre 17h et 21h. Comme en 2018, elle s’installe pendant 4 petites heures dans la salle des fêtes de la mairie pour un salon de l’orientation un peu différent des autres : la Nuit de l’Orientation.

Ici pas d’école, de CFA ou d’Université, juste des entreprises. Et pas qu’un peu : elles étaient une centaine l’an dernier, 175 pour cette deuxième édition.

Elevage, travail de la vigne, restauration, journaliste, prof, relation client à distance, vétérinaire, chocolatier/chocolatière, peintre, métiers de la banque… Avec 85 métiers dans 22 secteurs, le programme s’annonce varié pour ce qui est « une des rares manifestations grand public de la CCI » dixit son président Philippe Roussy, tablant sur 3 000 entrées, soit 50% de plus qu’à l’hiver 2018.

Un barman professionnel en démonstration

Malgré la présence des entreprises, « ce n’est pas un salon de l’emploi » précise Philippe Roussy… mais peut-être que vous repartirez de là avec une piste pour un stage. L’idée c’est de découvrir les métiers via du speed dating, pour envisager ensuite de se diriger dans une voie plutôt qu’une autre. « Les entreprises seront là pour présenter les possibilités de carrières » nous dit-on. « Par exemple, SKF c’est une entreprise industrielle mais tout le monde ne sait pas forcément qu’il y a plein de métiers différents sur son site de St-Cyr-sur-Loire. Pour aiguiller les personnes présentes, des conseillères et conseillers d’orientation auront leur stand afin de répondre aux questions. Un logiciel – Infhorizon – sera également capable d’apporter des réponses aux interrogations diverses et variées.

Pour celles et ceux qui craignent de passer une soirée un peu barbante, la CCI rassure avec un programme varié. La Nuit de l’Orientation ce sera l’occasion de s’essayer à la réalité virtuelle… pour découvrir une usine de métallurgie. Le CEFIM et l’asso Palo Altours donneront des cours de codage pour s’essayer à la création de sites web ou d’applications mobiles. Un barman professionnel assurera des démonstrations, ainsi qu’un graffeur si le temps le permet. Les pros du bâtiment présenteront des animations de construction en 3D. Enfin, le clou de la soirée : l’espace dédié aux métiers du jeu vidéo et du esport qui recrutent pas mal en Touraine, notamment avec l’événement annuel Dreamhack (en mai) et l’installation récente de la webtv Solary.

La Nuit de l’Orientation, jeudi 28 février de 17h à 21h à l’Hôtel de Ville de Tours, entrée gratuite.

Bon à savoir : la CCI propose de signer des conventions de mini-stages dans les entreprises, pour celles et ceux qui souhaitent découvrir un métier pendant les vacances scolaires. 500 jeunes en ont profité l’an dernier.