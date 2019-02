StorieTouraine, 13/02/19 : le péage du futur testé à Tours Nord, un Gilet Jaune poursuivi après la visite d’E. Philippe à Avoine…

Et les chiffres de « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu » qui continuent de grimper

L’actu tourangelle de la journée résumée sur une seule page, c’est ici ! Un article actualisé dès que nécessaire…

Autoroute…

Un péage sans barrière a été mis en service ce mercredi à Tours Nord sur l’A10, un concept encore en test, développé sur quelques autoroutes françaises mais pas encore en Touraine : le free flow. Concrètement, des caméras lisent les plaques d’immatriculation et transmettent un ordre de facture. Comme tout est automatique, pas besoin de s’arrêter : la vitesse est limitée à 50km/h dans cette zone. Et théoriquement le système est efficace jusqu’à une vitesse de 160km/h. Il est plus abouti que les sas de télépéage déjà existants, limités à 30km/h et équipés de barrières se soulevant une fois le badge de l’abonné détecté. Néanmoins, il nécessite un abonnement à une application dédiée de Vinci Autoroutes sous peine de recevoir une facture par courrier.

Plus d’infos ce jeudi sur Info-Tours.fr

TER...

Avec du retard, la région Centre-Val de Loire a ajouté les données sur la ponctualité de la ligne Tours-Loches dans sa base de données Open Data. De janvier à novembre 2018, 9 trains sur 10 sont arrivés avec moins de 5 minutes de retard, contre 93% en 2017. 113 retards sur 1 203 trains c’est aussi en dessous de l’objectif fixé à 92,7% mais cela reste un des axes les plus ponctuels de la région comme on vous l’expliquait dans cet article.

Gilets Jaunes…

Lundi, le 1er ministre était à Avoine. Un Gilet Jaune a tenté de l’approcher à la Maison de Santé et a crié plusieurs insultes en direction de la délégation gouvernementale également composée de la ministre de la santé. Interpellé puis relâché, il sera prochainement jugé pour outrage.

A noter que les Gilets Jaunes prévoient un Acte XIV ce samedi 16 dans l'après-midi avec une manifestation en centre-ville de Tours. Nous y reviendrons en fin de semaine.

Politique…

Les députées tourangelles Sophie Auconie (UDI) et Fabienne Colboc (LREM) font partie des 86 signataires de la tribune d’un ex député de la majorité (Matthieu Orphelin) au sujet de la fiscalité autour du carbone. Le texte publié par Le Figaro plaide notamment pour s’inspirer de la Colombie-Britannique, une province canadienne où les sommes récoltées via le prélèvement de la taxe carbone sont redistribuées sous formes d’aides aux particuliers et aux entreprises engagées dans un processus de transition énergétique. "Nous devons trouver les moyens de faire payer cette transition aux plus riches" déclare par ailleurs un député de l’Hérault sur franceinfo.

Cinéma…

Et ça continue… Après deux semaines dans les salles, Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu totalise 3,4 millions d’entrées. 1,2 million de personnes l’ont vu rien que le week-end du 9-10 février… En partie tourné à Chinon, le film cartonne également au cinéma Le Rabelais de la ville avec près de 1 700 entrées la première semaine. Rappelons que le 1er volet de cette saga avait dépassé les 12 millions d’entrées en France.