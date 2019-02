La Poste se réimplante (différemment) au Sanitas…

…et se réorganise dans la douleur à Amboise.

D’ici quelques mois, la barre d’immeuble située au sud de la Place Saint-Paul de Tours va être réduite en gravats dans le cadre du projet de rénovation du quartier. Sans attendre cette échéance, le bureau de poste a fermé, mettant en colère une partie des habitants agacés de devoir se déplacer Avenue de Grammont, Place Jean Jaurès ou au Champ-Girault pour faire leurs démarches bancaires ou récupérer des courriers.

Ste Radegonde, Rives du Cher, Sanitas… Evoquant un changement des habitudes d’une majorité de ses client(e)s, La Poste a diminué sa présence physique dans les quartiers tourangeaux. A la place, elle signe des partenariats avec des commerçants pour créer des Relais Poste, avec possibilité de récupérer recommandés et colis ou d’affranchir ses plis. C’est le cas par exemple à Bouzignac et, désormais, à la Rotonde. Pour « remplacer » le bureau disparu, Vivéco s’est équipé d’un comptoir postal au 23 Rue Guillaumet avec des horaires conséquents (8h30-12h / 14h-18h en semaine, 9h-12h le samedi).

Ce n’est pas tout : La Poste promet également l’installation d’un distributeur de billets et d’un second Relais Poste au niveau de la Place Neuve, tout près de l’arrêt de tram Palais des Sports. Entrée en service programmée d’ici cet été selon l’entreprise.

A Amboise, La Poste fait l’actualité pour un autre sujet : la réorganisation de son service courrier. On en avait déjà parlé : la façon de programmer les tournées des facteurs a été modifiée avec à la clef des bugs de distribution à Tours ou Joué… Et bientôt dans l’Est du département ? Oui à en croire la CGT : « En mars 2019, le centre courrier d’Amboise sera le théâtre d’une nouvelle organisation, faite en dépit du bon sens, au détriment des facteurs et des usagers. Cela aura pour conséquences sur les secteurs d’Amboise, Bléré, Montlouis ou encore Vouvray, du retard dans le courrier, des tournées non effectuées ou partiellement et un traitement global pour le moins dégradé. »

Le syndicat a déposé un préavis de grève illimité dès le 18 février pour Bléré, Amboise, Vouvray et Montlouis. Ce lundi-là, une manifestation est prévue dès 7h au centre courrier d’Amboise.

Mais au fait, comment fonctionne un centre de tri postal ?