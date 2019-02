StorieTouraine, 12/02/19 : les entreprises d’ici préparent le Brexit, manif’ à Tours pour réformer la chasse, la dernière chance européenne du TVB…

On parle aussi de l’aboutissement d’un projet associatif.

La StorieTouraine vous résume l’info tourangelle en deux minutes, voici l’édition de ce mardi…

Brexit…

En ce début de semaine, on apprend que la croissance économique anglaise se contracte par crainte des conséquences du Brexit, sa sortie de l’Union Européenne prévue le 29 mars. Dans la région, la direction des entreprises et de l’emploi appelle les professionnels à se préparer d’autant que les Britanniques sont les 3èmes plus gros investisseurs et clients étrangers du Centre-Val de Loire. Pour savoir comment réagissent les spécialistes du tourisme et du monde viticole, découvrez notre enquête publiée ce mardi sur 37 degrés.

Grand Débat…

Ce mercredi, nouvelle édition du Grand Débat dans les locaux de Tours Métropole aux Deux-Lions, à partir de 18h. Vous pouvez lire le compte-rendu de la première édition ici et découvrir toutes les réunions du département sur le site national de l’opération.

Manifestation…

Ce samedi 16 février, l’association OneVoice appelle à un rassemblement à Tours pour une réforme de la chasse. Il aura lieu de 10h30 à midi devant la mairie de Tours, au pied des fontaines de la Place Jean Jaurès. Il s’agir d’une manifestation « silencieuse » selon son organisateur.

Politique…

La NR indique qu’une représentante tourangelle de la Confédération Paysanne, agricultrice à Luynes, a été reçue par le président Macron ce lundi à l’Elysée, et ce pour la 2ème fois depuis son élection en 2017. Son syndicat vient de franchir la barre des 20% lors des dernières élections agricoles, toujours dominées par la FDSEA37 dans le département d’Indre-et-Loire.

Remise de chèque…

Après avoir organisé un concert solidaire à La Riche fin novembre, l’association A Tes Souhaits vient de remettre 1 200€ aux deux associations bénéficiaires de la soirée : 1001 Pétales et Léonore. Chacune bénéficiera donc de 600€ pour développer ses projets. De son côté la structure culturelle et solidaire travaille sur d’autres événements.

1001 Pétales agit « auprès des enfants atteints de leucémie et hospitalisés au Service Oncologie de l'hôpital Clocheville dans le but d'améliorer leur quotidien en leur apportant du bien-être »

Léonore œuvre au sein de l'hôpital Clocheville pour apporter des moyens matériels aux services accueillant des enfants atteints de hernie diaphragmatique et qui souhaite favoriser le lien familial via un soutien financier pour faciliter la présence parentale auprès de leur enfant au sein de la structure hospitalière.

Volley…

Ce mardi soir Tours reçoit les Turcs d’Izmir en Ligue des Champions. Non seulement le TVB doit gagner, mais s’il ne l’emporte pas facilement il pourrait définitivement hypothéquer ces chances déjà très minces d’une qualification en quarts de finale de la compétition. Coup d’envoi à 20h30 Salle Grenon. Rappelons qu’Izmir est le seul club que Tours a battu depuis le début de sa campagne européenne 2018/2019. Il a ensuite perdu deux fois contre Pérouse, et une fois à Moscou.

Festival…

Après Angèle ou Jeanne Added, Terres du Son s’apprête à annoncer la suite de sa programmation. De nouveaux noms à découvrir ce mercredi à midi, à 5 mois du début de l’événement au Domaine de Candé à Monts.

Loisirs…

Via nos confrères de France Bleu nous apprenons que Family Park qui devait déménager à Monts dès le mois d’avril restera finalement un an de plus à Saint-Martin-le-Beau. Les travaux de construction du nouveau site ne sont pas terminés. La saison de l’entreprise débutera le 6 avril. 130 000 personnes son venues s’y amuser l’an dernier.