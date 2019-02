France-Uruguay à Tours : 3 choses à savoir avant le match des Bleues

Coup d'envoi le 4 mars à 21h.

La Coupe du Monde de foot 2019 aura lieu en France à partir du 7 juin et c'est un événement : 3ème meilleure équipe au monde selon le classement FIFA, les Françaises ont l'ambition de devenir championnes du monde et d'afficher une étoile sur leur maillot, un an après la victoire de leurs homologues masculins lors du Mondial russe.

Pour préparer cette compétition, les footballeuses tricolores vont entamer une tournée de matchs amicaux... dont un à Tours, le 4 mars. La mise en vente des billets c'est aujourd'hui mardi 12 février. Voici 3 choses à savoir avant le coup d'envoi :

1 - Une série de 6 matchs amicaux

Non seulement les Bleues vont affronter l'Uruguay, mais elles doivent également rencontrer l'Allemagne dès le 24 février à Laval, puis au Japon, au Danemark (17ème meilleur équipe au monde), à la Thailande et à la Chine (N°15 au classement FIFA). L'équipe coachée par Corinne Diacre reste sur un succès 3-1 contre les Etats-Unis le 19 janvier au Havre, sachant que les Américaines sont tenantes du titre. Les Françaises ont déjà rencontré l'Uruguay une fois en 2011 en Guadeloupe, elles avaient gagné 8-0.

A noter que France-Thailande aura également lieu dans le Val de Loire : le 25 mai à Orléans. En revanche aucun match du Mondial n'est prévu dans notre région.

2 - Au moins 10 000 personnes à la Vallée du Cher ?

Le match France-Uruguay pourrait bien être la plus grosse affluence de l'année dans le stade de foot tourangeau qui peut accueillir jusqu'à 16 000 personnes (les dernières fois qu'il a affiché complet c'était lors de matchs de coupe du Tours FC, par exemple contre St Etienne). Au moins 10 000 billets seront mis en vente avec 30% de réduction pour les licencié.e.s de la Ligue de Football de la région Centre-Val de Loire. Et ces personnes pourront faire bénéficier 9 autres supporters ou supportrices de ce tarif réduit.

Au Havre, le match face aux USA s'était disputé à guichets fermés.

3 - Billets à partir de 5€

Les places les moins chères sont proposées à 5€, et jusqu'à 20€ pour les catégories supérieures. Vous pouvez directement acheter les billets sur le site de la FFF (dès 10h) mais aussi dans les points de vente habituels de billets de grands événements (Fnac, Carrefour, Géant, Super U...) ou via la Ligue du Centre-Val de Loire pour le tarif réduit.

A noter que pendant la phase de poules de la Coupe du Monde, les Bleues affronteront la Corée-du-Sud, la Norvège et le Nigéria.

Photo : FFF