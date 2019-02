5 idées pour les vacances d’hiver 2019 en Indre-et-Loire

Des jeux ou des créations artistiques. Ou les deux.

Jusqu'au 24 février c'est les vacances en Centre-Val de Loire, et jusqu'au 10 mars pour d'autres régions. On peut aller à la piscine, se promener un peu en forêt ou aller au cinéma pendant cette période (avant-première du Chant du Loup ce vendredi 15 à 20h au CGR Deux-Lions par exemple)... Mais pas que. Voici quelques ateliers plutôt créatifs à tester en famille...

1 - Un escape game pour enfants à Chinon

En 2018, on avait testé le nouvel escape game de la Forteresse de Chinon, et malgré notre échec ça nous avait beaucoup plu. Pour ces vacances de février 2019, c’est une aventure dédiée aux enfants que le monument propose tous les jours à 14h30 jusqu’au 24 février. (mais aussi les lundis, mercredis et vendredis jusqu’au 8 mars). Le pitch : Découvrez l'appartement de Tante Adèle qui vit dans les combles des logis royaux. Cette dernière a laissé un message qui mènera les enfants vers le secret d'Hildegarde de Bingen. Les jeunes détectives ont une heure pour résoudre les énigmes d'Adèle et découvrir le secret ! Attention il faut réserver en appelant la Forteresse de Chinon, c’est 11€ pour un enfant, 20€ pour 2.

2 – Jeux de société en famille

Une nouvelle activité de la Gloriette de Tours dès 6 ans ce vendredi 15 février de 14h à 16h dans le grand parc situé près des Deux-Lions. Tarif : 2€ pour les 6-12 ans… et il faut réserver au 02 47 21 63 79.

3 – Vos enfants sont-ils capables de dessiner un grand écrivain ?

A Seuilly, le Musée Rabelais propose un atelier croquis aux 7-12 ans le 20 février à 15h. Après avoir vu le portrait de Rabelais par Matisse, ils devront tenter de dessiner le grand auteur avec la technique des séries : les yeux ouverts, puis fermés. Prix : 9€, sur réservation auprès du Musée Rabelais.

4 – Allumer le feu

L’hiver, il fait froid. Alors vos enfants peuvent apprendre à faire du feu comme les hommes le faisaient il y a des milliers d’années au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny. A tester les 13, 14, 15 février à 14h30 puis tous les jours des vacances à partir du lundi 18, sans supplément.

5 – Les jeux du Musée des Beaux-Arts de Tours

Des boîtes de jeu sont apposées près de certaines œuvres pour que la visite des enfants soit ludique. Ils pourront se déguiser ou recomposer un puzzle tous les jours pendant les vacances (sauf le mardi). Demandez aussi la cocotte en papier pour suivre sa piste en famille…