StorieTouraine, 11/02/19 : accident de camion à Tours Centre, le 1er ministre à Avoine, nouvelle date pour le Bal Renaissance de Tours...

On revient aussi sur le derby du Centre-Val de Loire en LFH de handball.

Pour un résumé de l'actualité tourangelle, il suffit de lire la StorieTouraine, une page mise à jour dès que nécessaire...

Accident...

Ce lundi soir la police d'Indre-et-Loire indique que la circulation est très perturbée sur l'Avenue Pompidou au niveau de la sortie Tours Centre de l'A10, et ce suite à l'accident d'un camion qui s'est coincé en quittant l'A10 dans le sens Bordeaux-Paris... Le trafic ne sera pas rétabli tant que le véhicule n'aura pas été dégagé. Le mieux est d'éviter le secteur (à 18h20).

Incendie...

Un camion transportant deux véhicules utilitaires s'est enflammé dimanche soir à Parçay-Meslay. Les pompiers ont dû intervenir avec deux lances pour éteindre les flammes. Photo : Gabin Bruneau - SDIS37.

Politique...

Le 1er ministre Edouard Philippe et sa ministre de la santé Agnès Buzyn se sont déplacés à la Maison de Santé d'Avoine ce lundi matin près de Chinon. Ils ont notamment participé à une table ronde avec des professionnels.

Rappelons que ce type d'établissement concentre plusieurs professions médicales, le but étant de lutter contre les déserts médicaux, notamment dans les communes rurales. Ainsi, à Avoine, il y a 6 généralistes et bientôt un pôle mère-enfant. Le site poursuit donc son développement près de dix ans après son inauguration, et c'est une démarche que les membres du gouvernement sont venus encourager à deux jours du début de l'examen d'un texte sur la santé à l'Assemblée Nationale. Edouard Philippe a parlé d'une "initiative remarquable", sachant qu'une soixantaine de Maisons de Santé existent dans les 6 départements du Centre-Val de Loire. Parmi elles : Richelieu, Génillé, Descartes, Saint-Flovier, Château-Renault, Château-la-Vallière...

Handball...

Dimanche après-midi, Chambray-lès-Tours et Fleury-les-Aibrais ont fait match nul 26-26 en LFH de handball. Et pourtant les Conquérantes ont mené pendant une partie de ce derby ligérien face aux Panthères loirétaines. Le CTHB est 7ème du championnat, Fleury 5ème. Prochain match le 15 février à 20h30 à domicile contre Dijon.

Bal...

Annulé pour cause de grosse manifestation des Gilets Jaunes, le Bal Renaissance 2019 de Tours aura finalement lieu le 9 mars, toujours à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Tours. Il débutera à 21h. Pour en savoir plus, voire cet article publié avant l'annulation de la date du 2 février, ou notre reportage de 2018 sur 37 degrés.