Le réalisateur Antoine Raimbault en visite à Tours le 14 février

Pour présenter son dernier film.

Après Fabrice Luchini il y a quelques jours, nouvel invité aux cinémas Studio de Tours pour ce jeudi 14 février : Antoine Raimbault est attendu pour présenter un film sur les écrans dès le 13 février, Une intime conviction. Le long métrage met notamment Marina Fois à l'affiche.

Le pitch : Inspiré de faits réels, Une intime conviction revient sur l’affaire Viguier, une des plus grandes énigmes judiciaires contemporaines, déjà évoquée dans un téléfilm en 2012 (La Disparition). En 2000 Suzanne Viguier disparaît et très vite les soupçons se portent sur le mari, coupable idéal pour l’opinion publique, et dont l’attitude évasive est incompréhensible… Le réalisateur, qui s’est passionné pour cette affaire au point d’assister au procès et de rencontrer tous les protagonistes de l’affaire, met brillamment en scène un duo de choc : Olivier Gourmet, magistral dans le rôle d’Éric Dupont-Moretti, avocat de la défense, et Marina Foïs, personnage fictif convaincu de l’innocence de l’accusé.

La bande annonce :

Le film sera projeté à 19h45 jeudi 14 février.