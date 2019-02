Le Tours FC battu par Avranches à domicile

Petite défaite, mais défaite quand même.

2 semaines que le Tours FC n'avait pas disputé un match du championnat de National. Après le report du match contre Chambly pour cause de mauvaise météo, les footballeurs tourangeaux retrouvaient leur stade de la Vallée du Cher ce vendredi 8 février pour un match contre Avranches, une équipe qui n'est pas très bien classée... un peu comme les Ciel & Noir. Elle avait un point de moins avant le coup d'envoi.

Pour cette 21ème journée de National 1, la soirée a commencé par un hommage à Emiliano Sala, l'ex joueur d'Orléans et de Nantes mort après un crash de l'avion qui l'emmenait vers son nouveau club de Cardiff le 21 janvier.

Dans les premières minutes de la rencontre, les Tourangeaux ont eu quelques occasions sans réussir à les concrétiser... Après deux expulsions (une de chaque côté), les deux équipes se séparent sur le score de 0-0 à la mi-temps.

En seconde période, Avranches se montre plus dangereux mais obtient surtout un pénalty transformé à la 59ème minute. Après ça, le score n'a plus bougé. Le TFC s'incline donc sur le plus petit des écarts et peut avoir des regrets alors qu'il espérait un second succès à domicile après sa dernière victoire contre Marignane. C'est donc raté, et le club reste en bas du classement... Autrement dit il va devoir batailler ferme pour éviter une relégation en National 2.

Prochain match : le 15 février à 20h à Dunkerque, avant-dernier avec 17 points. De son côté Tours est 15ème - 1er relégable - avec 19 points. Malgré ce piètre niveau, l'équipe a la 3ème meilleure défense du championnat (et la plus mauvaise attaque à égalité avec la lanterne rouge Drancy).