StorieTouraine, 08/02/19 : course-poursuite Rue Nationale, non-lieu pour 2 gendarmes du GIGN37, le CHU conforté par le ministère de la santé...

On parle aussi du Tours Football Club.

La StorieTouraine vous résume l'info du jour en Indre-et-Loire, avec des mises à jour dès que nécessaire... Voici l'édition de ce vendredi :

Course-poursuite...

Ce vendredi matin vers 3h00, une patrouille de la police municipale de Tours a repéré une voiture qui circulait sur les voies de tram Rue Nationale, ce qui est interdit. Le conducteur n'a pas voulu s'arrêter, sa Citroën a été prise en chasse dans la foulée par 3 véhicules de la police municipale et 2 motards de la police nationale. L'homme a emprunté plusieurs sens interdits en roulant vite, et grillé plusieurs feux.

Selon les forces de l'ordre, il a failli renverser 3 piétons Place du Grand Marché et tenté "à deux reprises" de percuter un véhicule de la police municipale. Il a finalement stoppé sa course Rue de la Chevalerie à Tours Nord : il avait stationné son véhicule pour tenter d'échapper aux policiers mais a été arrêté. Alcoolisé, il a refusé le dépistage et a été placé en garde à vue.

Assises...

Un père de famille a été jugé pendant deux jours aux assises d'Indre-et-Loire ce mercredi et ce jeudi. Il comparaissait pour des agressions sexuelles et viols sur son fils entre 2015 et 2016, quand il avait entre 3 et 4 ans. Il a écopé de 15 ans de prison. La mère de l'enfant è aujourd'hui âgé de 7 ans et placé en famille d'accueil - a été condamnée à 18 mois avec sursis pour non dénonciation des faits.

GIGN...

Ce jeudi, la cour d'appel d'Orléans a rendu un non-lieu en faveur de 2 gendarmes du GIGN de Joué-lès-Tours. La famille d'Angelo Garand les poursuivait suite à la mort de cet homme le 30 mars 2017 dans le Loir-et-Cher, lors d'une intervention du groupe d'élite de la gendarmerie nationale. En cavale alors qu'il devait être en prison dans la Vienne, il avait reçu plusieurs balles dans le corps. La justice a estimé que les militaires avaient agi dans le cadre de la légitime défense, une thèse que réfute la famille : elle pourrait poursuivre son action devant la cour de cassation.

Contrôles routiers...

Du 31 janvier au 6 février, policiers et gendarmes ont relevé 297 infractions sur les routes tourangelles. 84 ont donné lieu à une saisie du permis de conduire, dont 39 pour un grand excès de vitesse, 10 pour consommation excessive d'alcool, 35 pour consommation de stupéfiants. 78 permis sur 84 ont été confisqués par les gendarmes, donc hors agglomération tourangelle.

Santé...

Il y a quelques temps, plusieurs acteurs locaux s'étaient inquiétés d'un rapport de la Cour des Comptes préconisant de réduire le nombre d'hôpitaux universitaires, ce qui aurait pu menacer le statut du CHU de Tours adossé à une fac de médecine. Dans un courrier du 3 février dévoilé aujourd'hui par le Conseil Régional, la ministre de la santé Agnès Buzyn réaffirme ce qu'elle avait déjà dit au député de Tours fin 2018 : elle n'appliquera pas cette recommandation, d'autant plus que le CHU de Tours est le seul de la région Centre-Val de Loire.

Sport...

Une semaine après le report de sa rencontre contre Chambly pour cause de mauvaise météo, le Tours Football Club reprend le championnat de National ce vendredi soir à domicile, face à Avranches. Le TFC qui reste sur une victoire, et espère donc enchaîner un second succès consécutif pour s'éloigner de la zone de relégation.

Retenez également le derby de LFH de handball dimanche à 17h : Chambray va en terre loirétaine, à Fleury-les-Aubrais. Les Panthères sont juste devant les Conquérantes au classement.