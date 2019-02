Rabière, Sanitas, Rabaterie : tous dans le dispositif "Quartier de reconquête républicaine"

Le programme du gouvernement concerne une trentaine de quartiers français.

Nos confrères d'Aujourd'hui en France dévoilent ce vendredi la liste des 17 nouveaux quartiers qui vont bénéficier du dispositif dit de "reconquête républicaine" mis en place par le ministère de l'intérieur. Sur la carte, Rouen, Dreux ou Maubeuge viennent s'ajouter aux 15 secteurs déjà sélectionnés il y a quelques mois par les services gouvernementaux. Tours est également dans le projet, et plutôt trois fois qu'une.

Lors de sa visite à la préfecture d'Indre-et-Loire début janvier, le secrétaire d'Etat à l'intérieur Laurent Nunez avait annoncé la couleur : les quartiers de la Rabaterie (St-Pierre-des-Corps), de la Rabière (Joué-lès-Tours) et du Sanitas (Tours) étaient tous les trois candidats pour bénéficier du plan gouvernemental, et leurs trois dossiers avaient été rassemblés en un seul, ce qui laissait supposer de bonnes chances d'aboutissement.

C'est donc confirmé ce 8 février : les trois quartiers vont pouvoir expérimenter les mesures de l'exécutif. La principale d'entre elles : des renforts de police, mais on ignore encore pour quelles missions ni combien d'effectifs supplémentaires rejoindront le terrain. On en saura plus dans la journée : Christophe Castaner doit tenir une conférence de presse pour détailler ces dispositions.

Pour le Sanitas, cette distinction de l'Etat est la deuxième en quelques semaines, après l'annonce d'une subvention de 47 millions d'€ de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine afin de financer sa rénovation. C'est aussi une réponse à la demande du maire de Joué-lès-Tours qui a réclamé un geste de l'Etat pour la Rabière, en particulier après les 70 incendies de voitures recensés en novembre et décembre 2018. Enfin, pour St-Pierre-des-Corps, cela peut également être vu comme une réponse aux faits divers fréquents qui émaillent le quartier, notamment des trafics qui dégénèrent parfois, comme quand un coup de feu avait été tiré en direction de la vitrine d'un salon de coiffure l'an dernier.

Détails du plan, réactions... Plus d'infos à suivre très vite sur Info-Tours.fr...