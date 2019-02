INDRE-ET-LOIRE : Il vous faut une carte d’identité/un passeport ? Ne traînez pas !

Les délais sont longs avant d’avoir un rendez-vous.

C’est la mairie de Saint-Avertin qui a donné l’alerte cette semaine sur son site Internet : en ce moment, il faut 4 mois avant d’obtenir une carte d’identité ou un passeport dans la commune… Cet article est publié le 8 février, ça veut donc dire que votre document arrivera dans votre boîte aux lettres début juin. Donc si vous avez absolument besoin d’une nouvelle carte nationale d’identité pour un examen de fin d’année ou d’un passeport pour partir en vacances pendant l’été, vous feriez mieux de vous en préoccuper MAINTENANT.

Petit rappel des faits… A la suite d’une réforme nationale, une prise d’empreintes est devenue nécessaire pour établir les documents d’identité. Ça se passe avec une machine électronique… dont toutes les mairies ne sont pas équipées. Ce qui oblige à un peu d’organisation si vous vivez dans une commune non dotée. Et même si votre municipalité a le matériel nécessaire, le temps nécessaire aux agents pour traiter les dossiers (30 minutes à Tours par exemple) oblige à une prise de rendez-vous, et donc à un allongement des délais.

Depuis que le dispositif est mis en place, le problème est récurrent. Et même avec une récente réorganisation des machines en Indre-et-Loire on ne peut pas dire que ça s’arrange… Saint-Avertin parle de 4 mois… Ce n’est pas beaucoup mieux à Tours. Fin octobre la ville évoquait 8 semaines d’attente… On a fait le test ce jeudi : en mairie centrale, la première date disponible est à la mi-mai. Rajoutez ensuite le délai de fabrication de la carte d’identité ou du passeport, vous ne serez pas livrés avant mi-juin, au mieux.

Si vous allez aux Fontaines, c’est un peu mieux : des créneaux sont dispos dès la mi-avril. Début mai à Ste Radegonde et… rien avant le 13 juin à la mairie annexe de Saint-Symphorien ! A cet instant, il est bon de rappeler que vous n’êtes pas obligé(e) de déposer votre dossier dans votre commune de résidence. Vous pouvez choisir le plus pratique pour vous : Joué-lès-Tours, St-Pierre-des-Corps, La Riche, St-Cyr-sur-Loire… ou alors à la campagne, là où les demandes sont parfois moins nombreuses (Ste-Maure, Richelieu, Montbazon, Bléé, Bourgueil, Chinon, Langeais, Montlouis…). La liste complète est disponible dans cet article.