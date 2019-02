StorieTouraine, 07/02/19 : incendie d’une maison à Cigogné, nouvelle condamnation dans l’affaire Haddad, une recrue de niveau international au CTHB…

On parle aussi des vacances scolaires…

Incendie…

Ce jeudi vers 2h30 du matin, les pompiers d’Indre-et-Loire sont intervenus pour le feu d’une maison à Cigogné. Le pavillon a été détruit par les flammes, il était déjà très endommagé à l’arrivée des secours. Trois lances à eau ont été nécessaires pour éteindre le brasier. Les 3 personnes qui vivaient là (un couple et leur enfant) vont devoir être relogées. Les secours ne font pas état de victime à la suite de à ce sinistre dont l’origine n’a pas été portée à notre connaissance. Une enquête a été ouverte. (Photo : SDIS37, Fabien Desvaux).

Santé…

Ce jeudi 7 février c’est la Journée de prévention du suicide. En 2016, 4 000 tentatives ont été enregistrées dans la région, principalement des femmes, des jeunes de 15 à 24 ans ou des adultes ayant entre 35 et 55 ans. Néanmoins, ce chiffre baisse de 22% sur la période 2008-2016. On retiendra aussi que 22% des personnes suicidaires repassent à l’acte dans les 6 ans après une première tentative, souvent dans les 12 mois suivant leur essai. On retiendra également que si les femmes sont plus nombreuses à vouloir mourir, les hommes y parviennent plus souvent via l’utilisation de moyens plus radicaux (pendaison, arme à feu).

Justice…

Nouvel épisode de l’affaire Mounia Haddad, cette élue du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire enlevée dans le sud de la France cet été puis séquestrée chez sa famille à St-Pierre-des-Corps. Après le procès de son père, de deux oncles et de ses frères, sa sœur a elle aussi comparu pour avoir espionné ses comptes bancaires grâce à son travail dans une agence d’Amboise. Ce jeudi le tribunal de Tours l’a condamnée à 4 mois de prison avec sursis pour violation du secret professionnel. Elle devra verser 1€ symbolique de dommages et intérêts.

Carte scolaire…

Initialement prévue lundi, la présentation officielle de la carte scolaire d’Indre-et-Loire est programmée ce jeudi. Une petite trentaine de classes doivent fermer dans le département en septembre selon les premiers chiffres de l’inspection d’académie, qui prévoit une petite quarantaine d’ouvertures. Plusieurs communes se sont mobilisées contre des fermetures donc Courçay, Monnaie ou Joué-lès-Tours.

Trafic…

Début des vacances de février pour les écoliers, collégiens et lycéens d’Indre-et-Loire ce vendredi. Les conditions de circulation s’annoncent bonnes : Bison Futé voit vert, sauf si vous partez en Auvergne-Rhône-Alpes samedi (orange) ou vers le Grand Est (orange aussi).

Nomination…

On apprend ce jeudi que Nathalie Darmendrail est nommée directrice territoriale de SNCF Réseau en Centre-Val de Loire. Précédemment, elle a notamment piloté la reconversion de friches ferroviaires en un grand quartier tout neuf dans le XVIIIème arrondissement de Paris.

Recrutement…

Du nouveau également au Chambray Touraine Handball : le club annonce ce jeudi l’arrivée d’une joueuse internationale serbe pour deux ans à partir de l’été 2019… Il s’agit de Jovana Stoiljkovic, actuellement engagée avec Brest, poids lourd du championnat de LFH.