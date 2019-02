Cuisine, perles, scrapbooking... 4 jours 100% "fait main" au Parc Expo de Tours

Avec la 1ère édition du salon Tendances Créatives.

Vous voulez débuter le scrapbooking ?

Ou alors apprendre à creuser dans des légumes pour de jolis décors ?

C'est le genre de choses que vous pourrez apprendre jusqu'à dimanche au salon Tendances Créatives de Tours, 1er du genre. Des dizaines d'exposant(e)s réuni(e)s au Parc Expo pour vous parler couture, cupcakes, bijoux en perles ou travail du bois. Un événement 100% do it yourself alors que ce marché est en pleine expansion (il est estimé à 1 milliard d'euros, en progression constante, par exemple +2% sur l'année 2016 selon les organisateurs de l'événement).

Sur place vous pourrez acheter des matières premières (laine, ustensiles...) ou prendre conseil auprès de spécialistes, également rencontrer des blogueuses tourangelles pour échanger sur leurs expériences. Vous pourrez même rencontrer un créateur d'ours en peluche qui vend des kits pour fabriquer son propre gros doudou. Un magasin de machines à coudres proposera de son côté des initiations, notamment pour la broderie (10h30 et 16h30). On parlera également fleurs, dentelle, bougies, laine de chèvres...

Ouverture de 10h à 18h jeudi et vendredi, jusqu'à 18h30 pour le week-end. Accès : 7€80, gratuit pour les moins de 12 ans.