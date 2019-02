StorieTouraine, 05/02/19 : fausse rumeur d'enlèvement d'enfant à Ste-Maure, fermeture du gymnase Racault pour les SDF, Jamel Debbouze à Tours mercredi…

On parle aussi de la programmation du festival Les Kampagnarts.

La StorieTouraine vous résume l’info en Indre-et-Loire… Une page mise à jour dès que nécessaire.

Education…

La carte scolaire des écoles maternelles, élémentaires et primaires devait être détaillée lundi soir par les services de l’Education Nationale en Indre-et-Loire. Problème : il n’y avait pas assez de monde à la réunion organisée en préfecture, les mesures n’ont donc pas pu être votées. La décision a été reportée à jeudi. Un délai supplémentaire qui permettra peut-être à certaines communes de se faire entendre… Lundi soir, une trentaine de personnes ont manifesté contre des fermetures de classes devant la préfecture. Parmi elles : des représentant(e)s de Sonzay, Monnaie, Courçay ou Joué-lès-Tours, villes et villages concernés par une des 28 fermetures programmées en septembre. On vous détaille l’avant-projet dans cet article.

Hébergement d’urgence…

Face au retour du froid le mois dernier, la préfecture d’Indre-et-Loire avait ordonné la réquisition nocturne du gymnase Racault de Tours dans le but d’y héberger les personnes sans domicile fixe. La Croix Rouge fait l’opération de l’opération car le dispositif a pris fin ce lundi 4 février. 351 personnes ont été accueillies, 84 bénévoles étaient mobilisées. Le renforcement des maraudes a lui permis de prendre en charge 320 personnes avec l’aide de 160 bénévoles. A noter que l’association a également porté assistance aux routiers bloqués avant le péage de Monnaie pour risque de neige la semaine dernière. Un repas et des boissons ont été offerts à 1 400 personnes par 10 bénévoles.

Accident...

Ce mardi en fin d'après-midi, une personne a été légèrement blessée dans un accident au niveau de l'Alouette. Le sinistre a entraîné de gros bouchons en pleine heure de pointe.

Rumeur...

A Sainte-Maure-de-Touraine, une rumeur a annoncé une tentative d'enlèvement d'enfant devant une école. "L'information" a vite été très partagée sur Internet... Mais tout était faux. Après enquête, les gendarmes annoncent qu'en fait un parent a abordé un enfant seul devant l'école car il se demandait pourquoi il était là, le jeune élève a pris peur et s'est réfugié auprès de la police municipale. Les gendarmes seront présents devant l'établissement jusqu'en fin de semaine pour rassurer d'éventuelles familles inquiètes.

Conférences…

L’Université de Tours organise un cycle de conférences autour de l’environnement. Premier rendez-vous ce jeudi 7 février : « Environnement, où en sommes-nous ? » de 20h à 22h sur le site Mame (Bd Preuilly). Entrée gratuite. Chaque événement sera introduit ou conclu par une saynète de théâtre. Prochain rendez-vous le 12 février, autour de la technologie. Différentes soirées sont programmées jusqu’au 23 avril. Infos : universite2040-vsc@univ-tours.fr

Projet étudiant…

Comme chaque année les étudiants de la licence Médiation Scientifique et Éducation à l’Environnement de l’IUT de Tours proposent des ateliers grand public dans Tours et ses environs. Ce mercredi, atelier autour des sens et super sens des animaux dans la galerie d’Auchan Tours Nord de 10h à 18h. Samedi, action « mise en lumière d’une pollution » pour évoquer la pollution lumineuse dans le hall de la Galerie Nationale de 10h à 19h.

Report…

Malik Bentalha devait se produire au Vinci ce mercredi 6 février. Date reportée au lundi 4 mars. L’artiste est malade. Les billets restent valables, vous pouvez également vous faire rembourser auprès du vendeur.

Cinéma…

Ce mercredi, Malik Bentalha devait aussi profiter de sa venue à Tours pour présenter Jusqu’ici tout va bien, le dernier film dans lequel il joue. Il sera remplacé par le coproducteur du long métrage qui n’est autre que… Jamel Debbouze. Le réalisateur Mohamed Hamidi sera également dans la ville. Séance à 19h15 au CGR des Deux-Lions.

Cinéma (bis)…

Moins d’une semaine après sa sortie, Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu approche déjà les 2 millions d’entrées. Un départ canon pour la comédie en partie tournée en Touraine. Le 1er volet avait lui dépassé les 12 millions d’entrées.

Festival…

Les 28 et 29 juin, St-Paterne-Racan accueillera le festival des Kampagnarts. La Caravane Passe et Elephanz y seront, les deux artistes ont été annoncés ce mardi. Ils rejoignent Saro et La P’tite Fumée, mais aussi Hocus Pocus et Flox. Infos sur Facebook.