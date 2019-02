Manifestation Rouge et Jaune ce mardi à Tours

Ils étaient entre 1500 et 2000 manifestants...

Ce mardi 05 février, la CGT avait appelé à une «grève nationale de 24 heures» pour réclamer des hausses des salaires et davantage de justice fiscale. Le mouvement soutenu également par Solidaires et FO s'est décliné en local par une manifestation partant de la gare de Tours à 10h.

Dans les rangs des manifestants que l'on peut estimer entre 1500 et 2000 personnes, on retrouvait les délégations habituelles : Education Nationale, SKF, Collectivités territoriales, des cheminots... mais aussi quelques centaines de gilets jaunes regroupés en fin de cortège, faisant ainsi de Tours un des trente défilés "rouges et jaunes" qu'avait estimé comme probables, Philippe Martinez, le secrétaire national de la CGT.

Des "jaunes" et des "rouges" pour la première réunis officiellement donc et appelant de leur voeux à plus de justice sociale donc, mais aussi à une augmentation du SMIC ou encore à un meilleur niveau des retraites. La manifestation a fait le tour du centre-ville pour se disperser vers 12h place Jean Jaurès.

MG