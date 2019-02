Tours : démission d'une nouvelle adjointe

C'est la deuxième depuis le début de l'année.

Après Barbara Darnet-Malaquin dans les premiers jours de janvier, le maire de Tours Christophe Bouchet a enregistré la démission d'une nouvelle adjointe en marge du Conseil Municipal du lundi 04 février. Chérifa Zazoua-Khames, adjointe de quartier à Tours-Nord, a en effet décidé de quitter sa fonction tout en restant conseillère municipale. C'est le maire de Tours lui même qui a rendu l'information publique ce lundi soir sur les réseaux sociaux tout en précisant : "Cette démission clarifie ainsi la situation politique au sein de la majorité."

Les relations entre l'ancienne adjointe et le maire de Tours n'étaient pas au beau fixe depuis l'investiture de Christophe Bouchet à l'automne 2017. Chérifa Zazoua-Khames, proche de Xavier Dateu, candidat malheureux face à Christophe Bouchet, était en effet plutôt en retrait de la majorité depuis. Avant sa démission, elle s'était abstenue d'ailleurs sur le vote du budget ce lundi, confirmant par ce choix ses désaccords avec ses camarades de la majorité.

C'est la 4e membre de la majorité élue en 2014 à quitter celle-ci depuis l'arrivée de Christophe Bouchet en tant que maire (Après Pierre-Henri Moreau et Xavier Dateu, tous deux exclus pour ne pas avoir voté le budget l'an passé et Barbara Darnet-Malaquin en janvier). Sous Serge Babary, Françoise Amiot alors adjointe aux finances et Bastien Lebrun avaient également démissionné.