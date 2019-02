Grosse affluence aux permanence d'écoute du Centre LGBT de Touraine

89 nouvelles personnes accueillies pour évoquer leurs soucis.

Lors d'un reportage publié le 17 juin dernier sur 37 degrés, nous vous racontions l'ambiance des permanences d'accueil et d'écoute du Centre LGBT de Touraine installé près du Champ Girault à Tours, dans le quartier Velpeau. "L’âge peut varier de 14 ans à 86 ans" écrivait Axel Nadeau. "C’est le seul moment où certaines personnes vont oser se présenter en adéquation avec ce qu’elles sont, habillées comme elles veulent" déclarait de son côté un animateur de l'association.

Déjà à ce moment-là, le Centre LGBT de Touraine constatait une hausse de la fréquentation de ses permanences du mercredi à 17h et du samedi à 14h. Elle se confirme avec le bilan 2018 transmis ce lundi : "Pour une sixième année consécutive, les permanences ont vu leur fréquentation augmenter de 22%. On passe de 11 participant-e-s en moyenne en 2016 à 18 participant-e-s en 2018, allant jusqu'à 35 participant-e-s pour les plus fréquentées" souligne la structure qui a honoré 89 rendez-vous l'an dernier à Tours (4 à Blois) mais aussi 10 permanences sous l'égide du collectif Trans Posé-e-s. 89 nouvelles personnes ont été accueillies et soutenues en 12 mois, ce qui montre que les besoins de parler sont conséquents chez les personnes LGBT.

En 2019, le Centre LGBT de Touraine (installé 5 bis Rue du Dr Denoyelle) compte pérenniser l'emploi avec en prime l'accueil de volontaires et stagiaires. Il veut proposer des rendez-vous thématiques pour ses permanences ou encore proposer des réunions en milieu rural. Il vient également de publier une vidéo pour promouvoir son dispositif :