[Le Grand Tuto] 4 conseils pour maîtriser Parcoursup comme un(e) pro

Vous avez jusqu’au 14 mars pour faire vos vœux.

Les lycéen(ne)s de Terminale et les étudiant(e)s qui souhaitent changer de filière l’année prochaine ne doivent pas (trop) traîner : la première phase de Parcoursup s’achève le 14 mars, date à laquelle il faudra avoir renseigné ses vœux d’études pour l’année 2019/2020. Ça vous stresse ? Pour vous rassurer, on a posé quelques questions à une spécialiste de la plateforme post-bac de l’Université de Tours : Carole Accolas.

Conseil N°1 : Bien lire toutes les indications et conseils de Parcoursup avant de cliquer

« La plupart des réponses aux questions qu’on nous pose en ce moment sont sur la plateforme. Même si le ministère a simplifié les choses avec des textes plus courts pour présenter les formations, c’est vrai qu’il y a beaucoup de choses. Ce qu’on conseille c’est donc de bien lire mis aussi d’affiner leurs projets avec leurs parents ou les conseillers d’orientation. Après ça il leur reste en général 3-4 filières et c’est là qu’il faut approfondir en lisant les textes, mais aussi en regardant les Mooc vidéo qui existent comme sur le contenu des études de psycho ou sur ce que l’on fait en première année de droit. Elles sont parfois sur Parcoursup, parfois en dehors mais toujours très parlantes. »

Conseil N°2 : Bien noter les différentes étapes

« Le 14 mars tous les vœux doivent être finalisés (en moyenne, les lycéen(ne)s en font 7, sur un maximum possible de 10). Ensuite, vous avez jusqu’au 3 avril pour finaliser votre dossier. Entre ces deux dates ce n’est plus possible de rajouter des vœux mais par exemple, pour les filières sélectives comme les BTS, on peut compléter son dossier avec certains éléments demandés par les établissements. Il ne faut pas croire que tout est fini le 14 mars. » Le calendrier complet de Parcoursup est accessible ici.

Conseil N°3 : Soigner ses vœux

« Pour les personnes déterminées et qui veulent s’orienter vers des filières qui ne sont pas très demandées comme l’histoire, ce n’est pas la peine de mettre beaucoup de vœux : vous serez sûr(e) d’être pris(e). Ce qui peut être compliqué c’est pour les personnes qui ne demandent que des filières sélectives et qui ne reçoivent que des « Non ». Leur dossier doit alors passer en commission. Mais en général, les candidat(e)s alternent les filières sélectives et non sélectives. Et à l’Université de Tours nous nous engageons à prendre tous les jeunes qui feront la demande d’une licence générale, on ne laissera personne sur le carreau comme en 2018. Il faudra néanmoins penser à s’inscrire avant le 19 juillet en prenant rendez-vous via le site de la fac. Un vœu accepté sur Parcoursup n’entraîne pas une inscription automatique. Il faudra venir sur place pour la valider. »

Conseil N°4 : Bien renseigner la rubrique dédiée aux centres d’intérêt

« Il n’y a pas de sélection mais un classement. Sur Parcoursup, on ne peut pas mettre de CV en tant que tel. Bien que facultative, cette rubrique permet donc de valoriser les activités qu’un jeune pourrait faire, par exemple du bénévolat. La plupart ne la voient pas et ne la renseignent pas mais il ne faut pas l’oublier. »

Encore des questions ? L’Université de Tours organise une soirée spéciale dédiée à Parcoursup ce mercredi 6 février de 18h à 20h au Bâtiment D du site du Plat d’Etain, au N°60 de la rue du même nom à Tours. Entrée libre. Un stand Parcoursup est également annoncé aux Tanneurs le jour des portes ouvertes de la fac le 2 samedi 2 mars.