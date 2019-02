StorieTouraine, 04/02/19 : dégradations sur 2 péages de l’A10, un poney manifeste à Courçay, nouveau patron à Mecachrome...

Et une fête pour le Nouvel An chinois à la fac de Tours.

Pour un résumé rapide de l’actualité tourangelle, c’est ici que ça se passe avec la StorieTouraine mise à jour selon les nouvelles informations qui nous parviennent...

Interpellations...

Ce lundi, les gendarmes d’Indre-et-Loire indiquent avoir interpellé 4 Gilets Jaunes pour des dégradations aux péages de Monnaie et Autrèche sur l’A10. Il s’agit de 3 hommes et d’une femme résidant en Indre-et-Loire. Ils sont accusés d’avoir cassé des barrières, détruit les terminaux pour cartes bancaires, inscrit des tags ou arraché des caméras de surveillance.



Les faits ont eu lieu dimanche soir peu avant minuit. Une course-poursuite s’est engagée dans la région de Château-Renault pour interpeller les individus. Des pistolets à colle ont été retrouvés lors de la perquisition d’un véhicule. Les 4 personnes seront prochainement jugées au tribunal de Tours.

Manifestation...

Ce lundi matin, des parents d’élèves de l’école de Courçay se sont mobilisés devant l’établissement pour dénoncer le projet de fermeture d’une classe sur 3 à la rentrée 2019. Détail marquant : un poney était présent.



Les familles craignent qu’avec deux classes pour environ 45 élèves les conditions ne soient pas bonnes pour l’éducation des enfants. Un niveau irait de la maternelle au CP, et l’autre du CE1 au CM2. L’inspection d’académie d’Indre-et-Loire doit annoncer dans la journée sa carte scolaire quasi définitive pour la rentrée de septembre.

Emploi...

Selon le cabinet Prism’Emploi, les besoins en emploi intérimaire en Centre-Val de Loire ont diminué de 10,2% en décembre 2018, par rappot au mois de décembre 2017. En Touraine, les demandes de missions sont également orientées à la baisse : -7,5%.



A l’échelle régionale, les besoins de main d’oeuvre sont en hausse dans le sservices mais reculent dans le commerce, l’industrie, le BTP et surtout les transports (-26,1%). Au niveau national, il n’y a qu’en PACA que l’intérim a progressé sur le dernier mois de l’année.

Business...

L’une des plus grosses entreprises industrielle d’Indre-et-Loire a un nouveau patron : Christian Cornille devient président de Mecachrome, dont le siège est installé à Amboise et qui compte 13 sites de production dans le pays. L’homme de 56 ans quitte la direction d’Airbus Hélicoptère, après 30 ans de mission au sein du groupe aéronautique Airbus. Il prendra ses fonctions au printemps.

Nouvel An chinois...

La Faculté de Lettres et Langues de l’Université de Tours fête le Nouvel An Chinois ce mardi 5 février.



Au programme :



- Hall Passerelle 1er étage des Tanneurs

Dès 10h : Vente de friandises chinoises par l’Association ALEAT

10h à 12h :

- Découverte du cinéma chinois par Monsieur Tron directeur du Centre de Ressources en Langues - au CRL

- Atelier papier découpé par Madame Xueqin Bonneau, directrice de l’Institut Chinois de Touraine



12h15 à 14h : Dégustation de soupe chinoise



14h15 à 15h : Conférence - L’écriture chinoise par Monsieur Xiaoliang Luo, enseignant de chinois en LEA Salle TA 51



Cette première édition du Nouvel An Chinois fait écho à l'ouverture du parcours Anglais-Chinois en LEA en septembre 2018. 15 étudiants se sont inscrits en Licence 1 LEA Anglais-Chinois.