Presque 10 millions d’€ de subventions votées au conseil municipal de Tours

Pour la culture, l'éducation, le social...

Ce lundi le conseil municipal de Tours débattait du budget 2019, avec une annonce du maire : une (légère) hausse des subventions pour les associations. Une première enveloppe a été attribuée pour presque 10 millions d’euros, à des associations mais aussi à des structures publiques et différents organismes. Voici la liste :

Culture (1,1 million d’€) :

A Tours de Bulles - 9 000€

Académie Francis Poulenc Centre Inter Mélodie Française - 10 000€

Académie Sciences Art et Belles Lettres de Touraine - 800€

Amis de Coucou la Fourmi - 1 000€

Amis du Centre Lyrique Tours - 800€

Arcades Institute - 9 600€

Arcades Institute (bis) - 5 000€

Atelier Musical de Touraine - 9 100€

Atelier Super 8 de Tours - 2 000€

Béton Production - 40 000€ (Aucard de Tours)

Blouses Notes - 3 000€

Capsul Collectif - 1 000€

CCNT - 355 000€

CCC OD - 135 000€

Chorale Gabriel Faure - 400€

Cie Cano Lopez - 35 000€

Collectif Night Shot - 1 000€

Cie 21 - 2 000€

Cie Avant je voulais changer le monde - 500€

Cie Discrète - 1 000€

Cie Entite - 1 200€

Cie Interligne - 6 000€

Cie Jubjotee - 500€

Cie Les 3 Casquettes - 500€

Cie Ophélie - 1 000€

Cie SIC - 500€

Cie Veiculo Longo - 500€

Conservatoire pour Adultes - 1 500€

Consonance - 7 500€

Culture et Bibliothèque pour Tours - 1 000€

Culture du Coeur 37 - 2 000€

Diabolus in Musica - 9 000€

Doulce Mémoire - 15 000€

Elan pour la Vie - 1 000€

Elanaveva - 900€

Ensemble Jacques Moderne - 10 500€

Ensemble Vocal Erik Satie - 1 900€

Ensemble Vocal Jacques Ibert - 2 000€

Ensemble Vocal Opus 37 - 1 900€

Ensemble Vocal Universitaire de Tours - 900€

Eternal Network - 8 500€

Fédération des Oeuvres Laïques - 5 000€

Festhéa - 400€

Fêtes Musicales en Touraine - 65 000€

Florilège Vocal de Tours - 27 000€

GIP Cafés Cultures - 13 000€

Gospel Aujourd’hui - 500€

Groupe Laura - 1 800€

Henri Langlois de Tours - 500€

IGI - 2 000€

Jabberwock - 6 000€

Jazz à Tours - 12 500€

Jazz à Tours (cursus diplomant de jazz) - 21 500€

Jazz Club de Tours - 1 000€

La Simplesse - 1 000€

L’Arc Electrique - 3 500€

Le Printemps des Poètes de Tours - 5 200€

Les Méridiennes - 6 000€

Les Yeux Ouverts - 700€

Livre Passerelle - 3 500€

Marouchka - 3 000€

Marouchka (Festival Ecoute Voir) - 2 800€

Menestrels de Touraine - 200€

Mobius Band - 2 000€

Mode d’Emploi - 14 000€

Musica Ficta - 3 000€

Musique au Temple Association - 1 000€

Nota Bene (Festival Concerts d’Automne) - 52 000€

Omnivion Arts d’être corps - 1 500€

Orchestre des Jeunes du Centre - 800€

Paralysés de France 37 - 1 000€

Le Petiti Faucheux - 61 900€

Pih Poh - 2 500€

Pluriell(e)s - 1 000€

Poétique des Signes - 1 500€

Le Pôle Aliénor - 15 000€

Prométhéâtre - 800€

Les Salanganes - 500€

Sans Cana Fixe - 7 500€

Technique Education Culture (Festival Désir... Désirs) - 7 000€

Théâtre à Cru - 17 000€

Théâtre les 3 Clous - 2 000€

Théâtre du Sous Sol - 500€

Théâtre Soundpainting Orchestra, Association - 2 000€

Tous en Scène - 1 500€

UDESMA - 1 000€

Un Jour aux Rives - 500€

Université de Tours (Résidence rentrée) - 1 700€

Université de Tours (Passeport culturel étudiant) - 3 000€

Viva il Cinema - 9 400€



Et aussi...



Grand Théâtre - 2 539 117€

Ohé (Bateau Ivre) - 50 000€

Cérémonies et anciens combattants (27 000€) :

ANACR37, Anciens Combattants - 150€

Anciens-combattants franco-américains - 200€

Concours National Résistance et Déporation - 1 200€

Fédération Ouvrière Paysanne Anciens Combattants - 150€

Officiers de Réserve de Touraine - 350€

Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours - 24 000€

Section de Tours FOPAC - 450€



Centre Communal d’Action Sociale - 4 960 000€



Planning Familial - 3 000€



Radio Campus Tours - 1 000€

Education-enseignement (5 000€) :

Agir ABCD - 300€

Au Tours de la Famille - 200€

Entraide Scolaire Amicale - 700€

Linguafest 37 - 1 500€

Technique Education Culture - 500€ (programmation cinéma pour jeune public)

UDDEN 37 - 300€

Emploi (179 662€) :

Cie Les 3 casquettes - 5 000€

CREPI Touraine - 5 000€

CTP 37 - 1 500€

Entente des Générations de l’Emploi à l’Entreprise - 3 500€

Insertion et Développement - 3 000€

Jeunesse et Habitat - 6 000€

Mission Locale de Touraine - 143 662€

Relais Amical Malakoff Médéric - 1 000€

Université de Tours (Forum Stage Emploi) - 3 000€

Usagers des centres sociaux Giraudeau et Maryse Bastié - 8 000€

Formation (10 000€) :

Université de Tours (orientation) - 5 000€

Université du Temps Libre - 5 000€

Jeunesse (17 160€) :

Bureau Information Jeunesse - 11 500€

Culture et Bibliothèque pour Tous - 600€

Declic et Clac - 500€

Espace Passerelles - 1 000€

Maison des Jeux de Touraine - 2 000€

Pluriel(le)s - 1 000€

Technique Education Culture (Programmation jeune public) - 500€

Parcs et Jardins (3 300€) :

Au Tours de la Famille - 500€

Déclics’Nature - 200€

Sauve qui Plume - 600€

Société d’Horticulture de Touraine - 2 000€

Petite enfance (34 300€)

A3PH - 500€

CEST (éducation sportive, éveil de l’enfant) - 2 000€

L’Enfant Porte - 1 800€

Livre Passerelle - 2 000€

Projet Croco’Livres des centres sociaux Giraude et Maryse Bastié - 3 000€

Multi accueil des centres sociaux Giraude et Maryse Bastié - 25 000€

Rayonnement :

Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours - 16 100€

Association Indépendante des résidents de Rochepinard - 2 100€

Repas historique du CFA Tours Alternance Formation - 6 500€

Cacophonie dinatoire du Livre Passerelle - 5 000€

Sécurité civile :

Spéléo Club de Touraine - 1 000€

Sécurité publique (21 500€) :

ACJET 37, contrôle judiciaire et enquête de Tours - 1 500€

CLCV 37 - 1 000€

Entraide et Solidarités - 3 000€ (service accompagnement mprison justice)

Familles de Victimes accidents de la circulation - 1 000€

France Victimes 37 - ADAVIP 37 - 13 000€

Voyageurs 37 - 2 000€

Socio-éducatif (629 000€) :

Courteline socio-culturelle - 109 000€

Fédération des Oeuvres Laïques 37 (EVS Rochepinard) - 40 000€

FOL 37 (centre social des Fontaines) - 70 000€

Léo Lagrange Ouest - 200 000€

Pluriel(le)s - 200 000€

Vivre Ensemble aux Rives du Cher - 10 000€

Socio-éducatif (20 460€) :

Ardente de Tours - 1 000€

Association des Habitants des Fontaines - 500€

Association des Résidents de Rochepinard - 1 500€

Association Monconseil - 500€

Comité de Quartier Douets-Milletière - 410€

Comité de Quartier La Fuye - Velpeau - 500€

La Cousinerie Loisirs - 500€

Lamartine / Les Halles, Comité Quartier - 1 200€

Le Kiosque - 500€

Les Joyeux Montois - Comité de Quartier - 350€

Patronage Laïque Beaujardin-Raspail - 4 500€

Patronage Laïque La Fuye - 4 000€

Patronage Laïque La Riche Lamartine - 4 500€

Vie Active aux Prébendes - 500€

Solidarité (164 000€) :

Arts Multiples - 1 500€

Association Défense des Familles et de l’Individu - 500€

Banque Alimentaire de Touraine - 4 000€

Barque To The Future - 3 500€

Le Bocal - 1 000€

CEST Education sportive - 4 000€

Chrétiens Migrants - 500€

CIMADE - 300€

CLCV37 - 800€

Compagnons Bâtisseurs - 2 000€

Conciliateur de Justice d’Indre-et-Loire - 300€

Confédération Syndicale des Familles 37 - 800€

Croix Rouge Française - 21 630€

Croix Rouge Française Unité Locale Tours Plus - 1 400€

Culture du Coeur 37 - 3 000€

Emergence - 37 800€

Entraide et Solidarités (point accueil solidarité) - 11 550€

Entraide et Solidarités (hébergement d’urgence Dolbeau) - 17 500€

Entraide et Solidarités (accompagnement prison justice) - 2 000€

Entraide et Siolidarités Athoba) - 5 000€

Association des Veuves et Veufs d’Indre-et-Loire - 600€

France Bénévolat Touraine - 500€

Association Tourangelle de Garde-Malade à Domicile - 3 000€

LICRA Touraine - 800€

Mouvement du Nid - 6 500€

Planning Familial - 4 000€

Mouvement Vie Libre - 3 800€

Restaurant Relaix du Coeur des Restos du Coeur - 10 000€

Secours Catholique - 5 000€

SOS Amitié Touriane - 5 000€

SOS Familles Emmaüs Touraine - 2 300€

Tours Bénévoles - 1 500€

Amis et Familles Malades Mentaux - 2 000€



A noter : l’opposition a fait remarquer que les associations sportives ne figuraient pas dans cette première tranche de subventions, l'adjointe aux finances a indiqué qu'elles seraient présentées le 19 mars, soit 10 jours plus tôt qu'en 2018.