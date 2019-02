Le Tours Volley Ball toujours loin devant en Ligue A

Il l'a prouvé contre Poitiers.

Mal à l'aise en Ligue des Champions (défaite 3-0 à Pérouse cette semaine), le TVB reste impérial en championnat... Il l'a prouvé ce samedi soir à Grenon avec un derby maîtrisé sans aucun problème face à Poitiers. Les Tourangeaux ont surclassé les Poitevins 3-0, leur permettant d'avoir 4 points d'avance sur Rennes au classement de Ligue A après 15 journées de championnat. Ils sont donc largement en tête, Poitiers étant par ailleurs 4ème.

Non seulement Tours l'a emporté 3-0, mais en plus l'équipe a très nettement dominé les 3 manches : 25-15 puis 25-13 avant un score plus serré en fin de rencontre (25-20).

Prochain rendez-vous : de nouveau la Ligue des Champions, contre Izmir le 13 février au Palais des Sports de Tours (le TVB est exempté de championnat le week-end du 9-10/02).

Photos : Hugo Pfeiffer