Sorties fermées et ralentissements cette semaine sur l'A10

Perturbations de lundi à vendredi.

Après plusieurs semaines très calmes sur la portion tourangelle de l'A10, quelques travaux sont prévus cette semaine. Avec de petites conséquences sur le trafic. Voici les détails communiqués par Vinci Autoroutes :

A10 :

Du lundi 4 février à 8h au vendredi 8 février à 14h (en fonction de la météo) : risque de ralentissement sur une portion d'1 km dans une zone en travaux, entre les échangeurs de Chambray-lès-Tours (n°23) et de Joué-lès-Tours (n°24), dans les deux sens de circulation.

Par ailleurs, fermeture de la bretelle de sortie de Joué-lès-Tours (n°24), en provenance de Bordeaux. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.





Bifurcation A10/A85 :

Du lundi 4 février à 7h au vendredi 8 février à 18h (selon la météo) : fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Bordeaux (A10) + fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Paris (A10).

Le mardi 5 février, entre 7h et 20h (si la météo le permet) : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85).

Fermeture de la bretelle en provenance de Paris (A10) et en direction d'Angers (A85).

Des déviations seront mises en place.