Tours capitale régionale des Gilets Jaunes : l’Acte XII en direct

Plusieurs milliers de personnes sont attendues.

Le contexte :

Bourges avait été choisie comme point de rassemblement central des Gilets Jaunes le 12 janvier. 3 semaines plus tard, Tours et Châteauroux le sont à leur tour. Selon les estimations faites en amont de cet acte XII, 3 à 8 000 personnes pourraient marcher dans les rues de Tours, au cours d’un défilé non déclaré officiellement en préfecture. Ils étaient entre 1 000 et 1 500 lors des différentes mobilisations de janvier.

Un premier point de rendez-vous a été fixé en fin de matinée sur le parking de Rochepinard près de Parc Expo, les manifestantes et manifestants y ont pris le déjeuner sous un ciel menaçant. L’objectif était de quitter les lieux à 13h en direction du centre-ville pour marcher dès 14h au départ de la Place Jean Jaurès. Vers 13h30, le groupe a pris la direction de la gare par la Rue Edouard Vaillant.

Craignant des débordements ou simplement une faible affluence, plusieurs commerçants ont choisi de se barricader ou de restreindre leurs heures d’ouverture. Situé près de Rochepinard, Ikea a fermé pour la journée. La mairie de Tours a choisi de fermer ses bâtiments publics pour l’après-midi, et de déplacer les mariages prévus à l’Hôtel de Ville.

La préfecture n’a pas communiqué sur l’ampleur de la mobilisation des forces de l’ordre mais elle s’annonce conséquente. Ainsi, dans la matinée, de nombreux gendarmes réquisitionnés par le procureur de la République ont mené des contrôles sur les axes menant à Tours, afin de détecter en amont d’éventuels comportements délictueux.

Le direct :

14h55 : Rue de Bordeaux nombreux magasins fermés .un peu de monde qui déambule .

14h30 : on compte environ 1 000 personnes à Jean Jaurès.

13h45 : Le réseau bus et tram est perturbé. Pas de tram entre Place Choiseul et Verdun, des bus font la navette entre ces deux stations via le quartier Tonnelé, St Eloi et le Pont Napoléon. Les perturbations en direct sur filbleu.fr.

Un peu avant 14h, selon la préfecture, 200 Gilets Jaunes attendent le regroupement Place Jean Jaurès. Le reste des manifestants (300 dixit les autorités) remonte vers la mairie, soit plus de 2km depuis le centre commercial des Atlantes. Pendant ce temps, autour du centre-ville, c'est le désert...