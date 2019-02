Ouvert ? Pas ouvert ? Le point avant l’Acte XII des Gilets Jaunes à Tours

La préfecture attend environ 3 000 personnes.

Il y aura très probablement plus de Gilets Jaunes que d’habitude ce samedi dans les rues de Tours. Alors qu’environ 1 000 personnes ont participé à chaque acte ces dernières semaines, un rassemblement d’ampleur régionale est prévu ce 2 février... La préfecture d’Indre-et-Loire nous indique attendre autour de 3 000 personnes, loin des 6 à 10 000 annoncées dans un premier temps. Néanmoins, les services de l’Etat précisent que l’événement n’a pas été déclaré en amont et donc qu’aucun parcours n’est connu. La préfète dit ne pas avoir d’interlocuteurs parmi les organisateurs.



Ce que l’on sait, c’est qu’un rendez-vous est fixé en fin de matinée au niveau du parking de Rochepinard, près du Parc Expo. Après ça, les manifestantes et manifestants qui demandent plus de justice fiscale et sociale comptent rejoindre la Place Jean Jaurès pour 14h. Par où passeront-ils ? Peut-être par la Rue Edouard Vaillant, ou alors par l’Avenue Pompidou le long de l’autoroute, avant de bifurquer sur le Boulevard Heurteloup.

Pas de restrictions sur le parcours

Ce vendredi, la préfète tourangelle assure qu’aucun itinéraire est interdit. Elle laissera donc le défilé aller où il veut, « on pourra même aller devant la préfecture » indique Corinne Orzechowski qui se refuse à donner des indications sur l’ampleur du dispositif sécuritaire, même si l’on peut supposer qu’il sera comparable à celui des week-ends précédents (police + renforts de gendarmerie).

« Ce que je crains c’est ce que nous connaissons depuis le début du mouvement et que l’on a vu samedi dernier : des groupes issus en partie de la manifestation venus narguer les policiers devant le commissariat comme un rituel, qui sont partis et revenus, et ont mis le feu à des bennes. Nous nous adapterons à ce que nous trouverons, mais par exemple la semaine dernière nous ne sommes presque pas intervenus » nous précise-t-elle avant d’insister : « je ne crains pas les manifestants. »

Trafic bus et tram perturbé

Les heurts en fin de manif’, c’est aussi ce que semblent redouter de nombreux commerçants qui ont l’intention de fermer en fin d’après-midi (16h-17h) voire plus tôt; Ce sera le cas par exemple de boutiques de la Rue de Bordeaux ou de la Rue Nationale. Les Galeries Lafayette ont, elles, protégé leurs vitrines ce vendredi. Le magasin Ikea de Rochepinard a lui décidé de fermer pour la journée, mais le centre commercial des Atlantes restera ouvert sans modification d’horaires. A noter : le Salon de l'Habitat sera bien ouvert au Parc Expo.



La mairie de Tours a elle choisi de fermer tous ses bâtiments publics du centre-ville (musées, bibliothèque centrale, Hôtel de Ville...). Les mariages ont été déplacés, le Bal Renaissance du soir reporté. Plusieurs rues seront interdites au stationnement, dont les abords de la préfecture. Le marché aux fleurs devrait être fermé l’après-midi, les Halles resteront ouvertes jusqu'à 14h. Le réseau Fil Bleu sera perturbé selon les évolutions du cortège, à priori le tram ne circulera pas en centre-ville pendant tout l’après-midi. Les lignes de bus desservant Jean Jaurès seront déviées, probablement par Porte de Loire.

Clairement les activités seront plus calmes que d’habitude en centre-ville et la circulation s’annonce compliquée mais cette manifestation n’est pas d’une ampleur extraordinaire pour Tours, ce qui fait qu’il n’y a pas forcément de raison de reporter une balade en ville si vous l’avez programmée.

