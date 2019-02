[#MIAM] L’Argentine à portée de crocs Rue Colbert

Un restaurant-salon de thé vient d’ouvrir.

Arbol de Vida signifie Arbre de Vie. A Tours, ça rime également avec canapé, accueil jovial et empanadas.

« Empana quoi ? »

Allô ? Wikipedia ?

« L'empanada est un petit chausson, farci de viande, de poisson, d'œuf, de pomme de terre ou d'autres ingrédients, selon les coutumes de chaque région. On la retrouve dans la cuisine espagnole traditionnelle, en Amérique latine, mais aussi dans le sud de la France par le biais des cuisines catalane et occitanes. »

Maintenant que les présentations sont faites, passons aux choses sérieuses. Le 107 Rue Colbert n’est plus une adresse végé, même si vous pouvez encore vous en sortir sans le moindre gramme de protéines. L’Arbol de Vida a remplacé le Shanti Shanti mais la « cuisine du monde » reste à la carte. Le mur-bibliothèque a également été conservé.

Ce restaurant / salon de thé joue la carte argentine : l’empanada est la star de la carte, avec des recettes perpétuelles et d’autres plus événementielles. Au choix : bœuf-œuf-épices, poulet-curry, jambon-fromage, épinards-béchamel, thon-olives-tomates… Saumon aussi, pour l’une des recettes du moment. On peut commander ces petites friandises salées et accompagnées de leur sauce aux herbes à l’unité (2€80) par 3 en formule midi (10€ avec l’accompagnement salade ou lentilles + le dessert) ou en plateau (14€ les 6, 28€ les 12). Les recettes ne sont pas forcément de saison, mais le résultat est bon. Léger pour les gros appétits, idéal pour un déjeuner rapide ou un apéro en mode tapas.

La déco du lieu adopte tous les codes du cocooning (on adore les coussins ananas sur le canapé !) avec un léger manque de lumière en raison de l’exiguïté du restaurant. Pour les plaisirs sucrés, vous pourrez découvrir l’alfajor, « le macaron argentin », autrement dit un petit biscuit avec de la confiture de lait qui se mange quasiment d’un trait. Pour boire, bonne sélection de thés, de bières d’Argentine ou du Mexique, de vins argentis au verre dès 4€50 ou de smoothies aux recettes aventureuses et inédites sur Tours : banane-fruits rouges-graines de chia-lait d’amande ou soja voire banane-épinards-ananas-flocon de coco-lait de soja ou coco pour les plus intrépides (4€90).