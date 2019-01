Découvrez les tarifs 2019 des péages en Indre-et-Loire

Ils augmentent en moyenne d’1,65%.

Prendre l’autoroute va coûter un peu plus cher à partir de ce vendredi 1er février. Comme chaque année, cette date est synonyme de hausse des péages autoroutiers. Et même si le gouvernement a demandé un effort aux concessionnaires sur fond de crise des Gilets Jaunes, il n’a pas pu empêcher cette revalorisation (d’autant que les concessionnaires ont déjà renoncé à aller réclamer les péages non perçus à la suite des levées de barrières par des manifestants).

Voici donc une liste de tarifs applicables aux voitures pour les 12 prochains mois à partir d’une sélection de péages d’Indre-et-Loire :

Bléré > St-Aignan-sur-Cher : 3€40, +0,10€

Château-Renault > Blois : 2€70 (inchangé)

Château-Renault > Orléans Nord : 8€80, +0,10€

Esvres > Lamotte-Beuvron : 12€70, +0,40€

Sainte-Maure-de-Touraine > Futuroscope : 4€50 (inchangé)

Sainte-Maure-de-Touraine > Saintes : 19€30 (inchangé)

Tours > Blois : 5€90 (inchangé)

Tours > Orléans Nord : 13€20, +0,30€

Tours > Châtellerault Sud : 8€, +0,10€

Tours > Niort Sud : 19€60, +0,30€

Tours > Sainte-Maure-de-Touraine : 4€, +0,10€

Tours Nord > Tours Centre : 0,90€ (inchangé)

Par ailleurs, Vinci Autoroutes lance dès ce vendredi un nouveau badge télépéage baptisé Ulys30. Facturé 2€50 par mois, il s’adresse aux automobilistes qui effectuent au moins 10 fois le même trajet dans le mois. Une fois ce seuil atteint, il offre 30% de réduction soit jusqu’à 400€ d’économies par an par exemple pour un trajet entre Tours et Blois. Mais attention : le rabais ne s’applique que sur un seul trajet que vous définissez à l’avance. Pas question par exemple d’avoir à la fois 30% sur des Tours-Blois et des Tours-Poitiers, même si vous faites ces deux allers-retours 10 fois dans le mois chacun.

La liste complète des tarifs est accessible sur ce lien.