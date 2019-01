StorieTouraine, 31/01/19 : retards de TGV en cascade, recours déposé contre l’élargissement de l’A10, la prog’ d’Aucard de Tours est arrivée…

On revient aussi sur la défaite du TVB en Ligue des Champions.

Pour savoir ce qu’il se passe en Touraine, lisez ceci : ça prend 2 minutes. Vous pouvez aussi revenir plus tard, notre Storie est actualisée dès que nécessaire…

TGV…

Et encore un gros bug à Paris Montparnasse ! Depuis ce jeudi matin, le trafic des trains est très perturbé entre la Touraine et la capitale, mais aussi en direction des autres villes (Bordeaux, Strasbourg…). Conséquence d’un souci électrique, d’une panne de train puis d’un dégagement de fumée. Trois avaries qui entraînent des retards pouvant atteindre 1h45, voire plus de 2h, et c’était encore le cas en milieu d’après-midi avec des trains stoppés de longues minutes à St-Pierre-des-Corps. Vu l’étendue du souci, pas de retour à la normale possible avant la fin de journée… Notez que les TER et les Intercités fonctionnent eux normalement, y compris les trains à destination de Paris Austerlitz. La SNCF invite les voyageurs TGV et Ouigo à différer leurs déplacements.

A10…

C’était annoncé, et c’est confirmé : l’association Agir A10 dépose un recours contre le projet d’élargissement de l’autoroute dont elle dénonce le fort risque de nuisances. C’est l’avocate Corinne Lepage qui sera chargé de le défendre devant le tribunal administratif d’Orléans à une date non communiquée pour l’instant. En revanche la procédure n’a pas vocation à suspendre les travaux qui débutent cette année. Plus d’infos dans notre récent article.

Manif’…

Près de 500 retraités ont manifesté dans le centre-ville de Tours ce jeudi matin. Ils entendaient demander des mesures pour améliorer leur pouvoir d’achat.

Tourisme…

Les derniers chiffres de fréquentation des hôtels viennent de tomber en Centre-Val de Loire : 5,7 millions de nuitées réservées de janvier à novembre, +2% par rapport à la même période en 2017, +1% pour le mois de novembre, période où 2 lits sur 3 sont occupés par des voyageurs d’affaire. On retiendra que les nuitées étrangères progressent de 7% sur un an, et même +27% pour les touristes venus des Etats-Unis, +21% pour ceux en provenance d’Asie.

Volley…

3ème défaite en 4 matchs de Ligue des Champions pour le TVB… Tours s’est incliné chez les Italiens de Pérouse mercredi soir, avec un score sans appel : 3-0. Il reste encore deux matchs – à domicile – aux Tourangeaux pour briller dans cette compétition européenne. Prochain rendez-vous le 13 février à Grenon contre les Turcs d’Izmir.

Par ailleurs retenez que le club accueillera les demi-finales et la finale de la Coupe de France de volley les 9 et 10 mars. Tours est en demi contre Narbonne.

Musique…

La Fraca-Ma – pôle régional des musiques actuelles de la région – lance une étude pour dresser un portrait-robot de la scène musicale en Centre-Val de Loire. Les acteurs de la filière sont invités à répondre à un questionnaire jusqu’au 10 mars.

Festival…

Les 18 premiers noms d’Aucard de Tours 2019 sont arrivés ! Chill Bump, Bagarre, Frankie Goes to Pointe-à-Pitre… La liste complète est à découvrir sur 37 degrés. Pour le reste, rendez-vous à la Gloriette du 5 au 9 juin.