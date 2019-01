2 associations intéressées pour reprendre la crèche de Monconseil

La ville espère que le dossier sera réglé à la rentrée.

Vendredi 25 janvier, Info-Tours.fr vous révélait que des familles dont les enfants sont gardés à la crèche du quartier Monconseil s’inquiètaient de la fermeture programmée de cette crèche municipale de 30 berceaux. La mairie a pris cette décision car l’équipement sera remplacé par la nouvelle crèche Leccia en cours de construction dans le quartier Beaujardin. Problème : la structure a prouvé son utilité et répondu à une attente des familles, dans un quartier en plein développement et dans un secteur de Tours-Nord déjà pauvre en structures d'accueil (une seule autre crèche gérée par la ville).

En clair les parents regrettent de ne plus pouvoir confier leurs bébés à un personnel auquel ils sont attachés. Et ils ont lancé une pétition. « Cela pose un problème d'accueil à Tours-Nord qui est déjà très mal équipé » nous disait une maman.

Candidate pour reprendre le poste d’adjointe au maire en charge de la petite enfance, la conseillère municipale de la majorité Cécile Chevillard n’a pas attendu sa nomination officielle programmée au conseil municipal du 4 février pour s’emparer du dossier. Lundi soir, elle a rencontré les parents pour les « rassurer » : « ils seront prioritaires pour inscrire leurs enfants à la crèche Leccia ou dans une autre structure de la ville » nous indique l’élue qui vit elle-même à Tours Nord.

Cécile Chevillard en dit également plus sur l’appel à projets lancé par la ville pour l’avenir des locaux de la crèche Monconseil : rien n’est encore définitif, mais son souhait est que le futur service reste dédié à la petite enfance et s’accorde avec le projet de la crèche familiale, cette crèche gérée par des assistantes maternelles au sein des mêmes locaux dans l’objectif de partager des activités. « Cela peut être un projet social innovant » espère la conseillère municipale en indiquant que deux associations se sont spontanément montrées intéressées par l’idée et que la décision serait prise à la mi-mars. Le nouveau gestionnaire pourrait alors prendre la suite de la crèche municipale en septembre, et les familles ayant des enfants à Monconseil seront également prioritaires pour s’y inscrire.

Ces solutions de la mairie ont le mérite d’exister mais ne répondent pas à l’attente des parents. Ceux-ci disaient clairement vouloir garder auprès d’eux un personnel avec qui ilss avaient tissé des liens dans un lieu proche de leur domicile. « J'habite Tours Nord et je ne vais pas faire les allers-retours jusqu'au quartier Beaujardin, ce n'est pas possible » insistait une mère contactée par Info-Tours.fr la semaine dernière. Par ailleurs, même si Tours conserve un nombre de places d’accueil équivalent pour les 0-3 ans, sa partie Nord reste largement dépourvue de structures gérées directement par les services municipaux.

