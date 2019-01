Musées fermés, parkings interdits… Tours se prépare pour l’Acte XII des Gilets Jaunes

6 à 10 000 manifestants sont attendus en ville samedi après-midi.

Il n’y aura pas que des Tourangelles et des Tourangeaux samedi pour l’Acte XI des Gilets Jaunes en Indre-et-Loire. Un appel a été lancé dans tout le Grand Ouest pour un rassemblement dès 13h au niveau du Parc Expo puis 14h Place Jean Jaurès… Un rassemblement annoncé officiellement à la préfecture d’Indre-et-Loire (contrairement aux précédents) et qui pourrait faire venir entre 6 et 10 000 personnes, contre 1 000 à 1 500 lors des dernières mobilisations contre la politique gouvernementale et le manque de démocratie.

Même si un tel défilé n’est pas inédit à Tours, la mairie et la préfecture se préparent à une journée pas comme les autres… Une réunion a eu lieu en matinée entre les élus et la préfète. Les services de l’Etat refusent catégoriquement de communiquer quoi que ce soit mais le porte-parole de la municipalité Olivier Lebreton est plus bavard.

« On prend la situation au sérieux » explique l’adjoint du maire, qui appelle à la prudence sans pour autant avoir de grosses inquiétudes. En clair, pas question de barricader le centre-ville. Néanmoins, tous les bâtiments publics de l'hypercentre seront fermés, mais SEULEMENT à partir de 14h. La mesure concerne la bibliothèque centrale, les musées (Compagnonnage, Muséum d’Histoire Naturelle, Beaux-Arts), la mairie centrale, le Grand Théâtre. Les quelques mariages prévus à l’hôtel de ville n’y auront pas lieu mais ils ne sont pas annulés. Une autre salle municipale devrait les accueillir. En revanche, Olivier Lebreton annonce un report du Bal Renaissance qui devait avoir lieu à la salle des fêtes en soirée.

Concernant les commerçants, une réunion est prévue ce jeudi matin pour leur présenter la situation et voir avec eux ce qu’ils décident. Ils pourront rester ouverts ou fermés selon leur choix. Le marché aux fleurs devrait lui plier bagage en début d’après-mdi mais sera bien accessible le matin, tout comme le marché des Halles.

A propos du stationnement, il sera interdit dès vendredi soir Place de la Préfecture, Rue de la Préfecture, Rue Bernard-Palissy, Rue Etienne Pallu et sur une partie de la Rue Néricault-Destouches. Peut-être aussi entre la Rue Marceau et la Place Jean Jaurès sur le Boulevard Béranger, ce n’est pas confirmé pour l’instant. La ville de Tours invite par ailleurs les riverains à ranger leurs poubelles afin qu’elles ne servent pas pour monter une barricade ou qu’elles ne soient pas incendiées. Si les dernières manifestations de Gilets Jaunes se sont déroulées dans le calme, les pouvoirs publics redoutent des débordements en fin d’après-midi, et des affrontements avec les forces de l’ordre. Le dispositif de police et de gendarmerie risque donc d’être conséquent pour cette journée du 2 février.